Tunisie: Les préparatifs pour les éléctions municipales vont bon train

Pour mémoire, le conseil de l'Isie avait accepté le 17 mai dernier, la démission de Chafik Sarsar et des deux membres de l'Instance, Lamia Zargouni et Mourad Ben Moula. Anouar Belhassen a été nommé ensuite vice-président de l'Isie.

En ce qui concerne les actions de sensibilisation, des groupes d'agents vont se déplacer durant la journée pour des contacts directs avec les citoyens dans les espaces de grands rassemblements et aussi dans les régions intérieures et les milieux ruraux, a ajouté le responsable, relevant que les associations de la société civile qui veulent observer les élections, pourront contacter l'Isie dès le 12 juin pour obtenir des cartes d'accréditation.

Le responsable a aussi déclaré concernant le poste vacant du président démissionnaire de l'Isie, Chafik Sarsar, et deux membres de l'Instance également démissionnaires, que le parlement a lancé, depuis le 2 jusqu'au 12 juin, l'appel à la candidature. Il a cité comme nouveauté des prochaines élections municipales, l'ouverture de bureaux spéciaux, au rez-de-chaussée, pour recevoir les personnes âgées et les personnes handicapées et leur faciliter la tâche d'inscription et d'élection.

