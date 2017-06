Tunisie: Khaled Fadhel (ancien gardien du CA) - «Le contraste est prouvé scientifiquement»

L'endurance est la clé de voûte du rendement sportif. Elle est le moyen de maintenir dans le temps un haut niveau de performance lors d'un effort physique prolongé. Et c'est de l'endurance que dépend toujours la réalisation de la performance ou du résultat positif recherché par le sportif et son équipe. Mais quand il y a carence en eau (sels minéraux) et en calories, le corps du sportif ne peut pas être sollicité outre mesure pour parvenir à atteindre cette endurance et la maintenir durant quatre-vingt-dix minutes par exemple. C'est impossible car la récupération rapide et instantanée en cours de jeu fera défaut.

C'est scientifiquement prouvé et on ne peut pas y déroger par un autre moyen. Il s'agit de tenir compte des capacités physiques et mentales du sportif.

Si on transgresse cette règle fondamentale, on expose le sportif aux erreurs à répétition dues aux carences physiques et au manque de concentration. C'est inéluctable. C'est que l'on ne peut pas exiger l'impossible d'un corps affaibli et au bord de la déshydratation.

Pourquoi se complique-t-on l'existence alors que tout le monde sait que la solution réside dans le nocturne pendant le mois saint ?

Jusqu'à quand devrons-nous attendre que nos responsables se rendent compte que le nocturne, tant au mois de Ramadan qu'en dehors de ce mois, est la solution salutaire. Il ne faut pas avoir peur de vivre l'expérience et de prendre l'exemple de l'Europe à ce sujet. Il est vrai que cela demande des moyens financiers et sécuritaires pour ce faire, mais cela en vaut la chandelle.