Tunisie: Les jeunes créateurs se distinguent

C'était l'occasion de découvrir de jeunes talents tunisiens et d'admirer leurs œuvres qui puisent dans la richesse de notre patrimoine.

Dans un décor exceptionnel et une «mise en scène» originale, chaque créateur a offert une grande variété d'articles et de produits qui ont suscité l'admiration des nombreux visiteurs présents.

Une profusion de couleurs et de senteurs tunisiennes que les artisans et créateurs déployaient à travers leurs créations. Autant d'œuvres de toutes sortes, des travaux d'artisanat et d'art, de design moderne et personnalisé et divers articles originaux sont le fruit d'une grande passion, d'une grande volonté et de beaucoup de travail.

Côté vestimentaire, les stylistes restent très attachés au traditionnel, mais également marqués par la mode de l'autre rive : le style des uns et des autres se présente comme un savant mélange des genres, où le brillant des paillettes est souvent au rendez-vous. Du fil brodé façon rivières, et des coupes façonnées avec goût et élégance.

Côté joaillerie, on retrouve des créations originales, inspirées de notre héritage arabo-berbère, façonnées avec précision et élégance.

Entre autres, musique, chant et animation ont meublé les soirées de l'événement. Quelques artisans exposants ont partagé avec le public leur «succes story». Il y a eu également notre danseur national Rochdi Belgasmi, celui qui a redonné ses lettres de noblesse à la danse populaire masculine, qui a évoqué son parcours et son histoire fascinante avec la danse.

Un événement exceptionnel. «Be tounsi» a encore une fois été à la hauteur des attentes.