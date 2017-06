Afrique: C1 et C2 africaine - V.Club tombe face à St George, Mazembe bute sur Supersport

Alorsque V.Club enregistrait sa troisième défaite d'affilée en phase des poules de la Ligue des champions, Mazembe n'as pas réussi à conserver les deux buts d'avance face à Supersport d'Afrique du Sud en troisième journée de la phase des poules de la 14e Coupe de la Confédération.

Le sort de V.Club est presque scellé en Ligue des champions. Mathématiquement, les Dauphins Noirs de Kinshasa peuvent encore grappiller neuf points pour les trois derniers matchs de la phase des poules de la Ligue des champions (huitième de finale). Mais cela s'avère très incertain au regard des contreperformances des poulains de l'entraîneur Florent Ibenge.

Le dimanche 4 juin 2017 à Addis-Abeba, en troisième journée face à la formation de Saint George d'Ethiopie, l'on attendait une équipe de V.Club mentalement costaud et surtout plein d'envie et de détermination de laver l'affront des deux précédentes défaites contre Espérance sportive de Tunis (3-1) en terre tunisienne, et contre Mamelodi Sundowns (3-1) à Kinshasa. Mais l'on a, une fois de plus, vu une équipe des Dauphins Noirs de la capitale rd-congolaise peu réaliste, moins présente dans la surface de réparation du club éthiopien, n'apportant pas suffisamment du danger dans le camp adverse, et surtout avec une rigueur défensive insuffisante, comme lors de deux premières rencontres.

C'est sur une erreur défensive que l'attaquant Said Ahmed de Saint George a inscrit l'unique but de la partie à l'heure de jeu. Padou Bompunga, titularisé dans l'axe de la défense après plusieurs mois d'indisponibilité à cause d'une blessure, a manqué d'entrain et d'autorité défensive dans une action, perdant fatalement le ballon dans la surface de réparation ; et à la suite de cette action, le ballon est parvenu à Said Ahmed dont la lourde frappe à l'heure de jeu n'a laissé aucune chance au gardien de but camerounais de V.Club, Nelson Lukong. V.Club a donc prêté le flanc pour la troisième fois dans cette étape de la C1 africaine. Pour ces trois prochains matchs, V.Club jouera à domicile face à Saint George et Espérance sportive de Tunis et se rendra à Pretoria pour défier Mamelodi Sundowns, qui a été battu par Espérance sportive de Tunis par deux buts à un en troisième journée. Au classement de ce groupe, Espérance sportive de Tunis caracolle en tête avec sept points, devant Saint George d'Ethiopie qui en totalise 5. Champion d'Afrique sortant, Mamelodi Sundowns compte quatre points, et V.Club est dans le bas-fond du classement avec zéro point.

Mazembe...

Si V.Club va très mal en Ligue de champion, le week-end a été assez compliqué pour le TP Mazembe, tenu en échec, le dimanche 4 juin 2017 sur sa pelouse synthétique du stade Kamal City de la commune de Kamalondo à Lubumbashi, par Supersport United d'Afrique du Sud par deux buts partout. Ben Malango et Rainford Kalaba ont été les buteurs de Mazembe en première période, alors que le Sud-africain Mokoena a ramené les deux équipes à deux buts partout en deuxième. Dans ce groupe, Mazembe compte 5 points en trois sorties, dont une victoire contre Mounana du Gabon (2-0) et deux matchs nuls (1-1 contre Horoya à Conakry et 2-2 contre Supersport Utd à Lubumbashi).

Il faut noter que Mazembe est passé à côté d'une victoire qui paraissait pourtant certaine. L'équipe conduite par l'entraîneur Pamphile Mihayo a tenté d'investir le camp de Supersport en deuxième période, mais la défense sud-africaine a tenu bon. Pour certains analystes, l'équipe tuteurée par l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga, Moise Katumbi, semble se rechercher depuis le départ de quelques joueurs clés comme Bolingi, Bope, Luyindama, l'Ivoirien Asale, le Tanzanien Ulimwengu. Certes des cadres comme le Zambien Rainford Kalaba, Jean Kasusula et aussi Trésor Mputu ont encore de l'expérience à faire valoir.

Mais l'équipe peine à jouer avec ces joueurs au soir de leur carrière, qui ne défendent pas lorsque Mazembe est privé de ballon. Et les Corbeaux encaissent de plus en plus de buts. L'on se souvient que Mazembe en encaissé trois buts contre DCMP, même si le club en a marqué quatre. La défaite se dessinait déjà face à Horoya, le team noir et blanc de Lubumbashi a littéralement arraché un match nul à Conakry, dans les dix dernières minutes de la partie, par le jeune attaquant Ben Malango. Le problème de la rigueur défensive des Corbeaux est donc assez perceptible, et l'entraîneur Pamphile Miyaho Kazembe, qui a été défenseur international, avant de raccrocher et de se reconvertir en coach, devrait s'y pencher de manière méticuleuse. Pour ces trois prochains matchs, Mazembe en disputera un seul à la maison et loin de ses bases du stade Kamal City de la commune de Kamalondo à Lubumbashi.