Cameroun: Joseph Briand Ndoko - Le nouveau dompteur

A 42 ans, le sélectionneur des Lionnes entraînera pour la première fois une équipe féminine.

La voix tremblante, toujours pleine de vie. Samedi matin, Joseph Briand Ndoko Touongo est toujours sous le choc. L'émotion est aussi grande que la tâche qui l'attend à la tête de la sélection nationale de football féminin. A 42 ans, il voit sa vie prendre un autre virage dans sa passion, l'entraînement. Jamais, il n'avait rêvé entraîner une équipe féminine. Les propositions dans ce sens, il les fuyait comme la peste. Pas moyen de reculer. L'entraîneur de l'Aigle de la Menoua est dos au mur. Il ne supporte pas les caprices de filles. Pour lui, « c'est compliqué de travailler avec les femmes ».

Depuis le 2 juin dernier, ces idées arrêtées ont pris un coup. L'entraîneur, diplômé de l'Institut national de la jeunesse et des sports et détenteur d'une licence A CAF, doit désormais faire un plan de travail au féminin. Cela fait six ans qu'il encadre des équipes masculines dans le championnat national de football. Pour lui, ce sera difficile de remplacer un homme comme Enow Ngachu. Ce dernier a bâti une équipe, a su connaître son effectif en s'imposant comme le père des joueuses. Pour l'épauler, Bernadette Anong, capitaine de l'équipe finaliste en 2004 et coach adjoint de celle qualifiée pour la coupe du monde en 2015 et vice-championne d'Afrique en 2014 et 2016. Avec le temps, tout marchera probablement.