Congo-Brazzaville: Formation professionnelle - Une trentaine d'apprenants reçoivent leurs diplômes de sortie

C'est le coordonnateur du Centre d'application aux métiers de l'informatique (Cami), Arsène Vembé Moukouma, qui a remis les diplômes aux apprenants arrivés au terme de leur formation. La cérémonie s'est déroulée en présence du représentant du ministère de l'Enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, le samedi 03 juin 2017

Situé dans l'enceinte de l'imprimerie nationale à Bacongo dans le deuxième arrondissement de Brazzaville, le Cami a abrité non seulement la cérémonie de remise d'attestation de fin de formation, mais également le lancement du projet Vacances informatiques 2017.

En effet, la rapide évolution des technologies de l'information et de la communication a engendré au cours de ces dernières années une progression notable des applications disponibles dans la vie courante et professionnelle. Toute personne est aujourd'hui concernée par l'usage, désormais vulgarisé, des outils informatiques. C'est dans ce contexte que le Cami engage un effort particulier pour favoriser la maîtrise de ces nouveaux outils de production, de transformation et de diffusion de l'information par l'ensemble de la société. Dès lors, il contribue naturellement à ce projet technologique d'une société de l'information pour tous qui nécessite un effort éducatif ambitieux.

« Notre rôle est de dispenser à chaque futur citoyen la formation qui, à terme, le rendra à même de faire des technologies de l'information et de la communication un moyen raisonné de percevoir les possibilités et les limites des traitements informatisés, de faire preuve d'esprit critique face aux résultats de ces traitements, et d'identifier les contraintes juridiques et sociales dans lesquelles s'inscrivent ces moyens », a déclaré le coordonnateur du Cami, Arsène Vembé Moukouma.

La trentaine des majorants a été formée, en infographie, ce qui est un grand pas dans le secteur de la communication et du marketing, et en langue anglaise, devenue aujourd'hui, une langue d'affaires et de diplomatie. Ceux qui ont suivi la formation en anglais, n'ont fait que la preuve d'ajout linguistique dans leur cursus.

S'adressant aux impétrants, le coordonnateur du Cami a révélé le programme qui s'ouvre dans quelques semaines. « Votre promotion nous tourne vers l'ouverture d'un nouveau programme au centre, le B21, qui commencera, le 03 juillet 2017. »

Le brevet informatique et internet comporte deux niveaux de maîtrise des technologies de l'information et de la communication. Le niveau 1, a pour objet de vérifier l'acquisition de compétences que les élèves peuvent maîtriser à l'issue de l'école primaire. Il concerne donc principalement la scolarité élémentaire. Toutefois, le collège a également pour mission de délivrer le brevet informatique et internet de niveau 1, aux élèves qui ne le détiennent pas encore, notamment durant la période transitoire.

Le niveau 2, par contre permet de vérifier l'acquisition des compétences que les élèves doivent maîtriser à l'issue de leur scolarité au collège. Les compétences correspondant à chacun de ces niveaux feront l'objet de réajustement ultérieurs prenant en compte l'évolution des technologies, des pratiques et des contenus d'enseignement.

Congratulant cette promotion, Arsène Vembé Moukouma a déclaré : « Je voudrais simplement vous dire que votre promotion est la meilleure de toutes les promotions, suite à plusieurs apprenants qui ont majoré, chose qui n'arrive pas souvent. De nos jours nous sommes à 251 attestés en bureautique niveau 1, 14 attestés en bureautique niveau 2 et 14 attestés en anglais, 11 attestés en infographie sur 776 inscrits au niveau de notre centre... Ce sont des avancées significatives certes, que le pourcentage est moindre, mais le travail se fait... »