Congo-Brazzaville: Baccalauréat technique et professionnel - 21.153 candidats affrontent l'examen ce mardi

21 153 candidats affrontent ce mardi 6 juin sur l'étendue du territoire nationale, les épreuves écrites du baccalauréat technique et professionnelle, contre 18 937 l'an dernier.

Pour la circonstance, le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes, a adressé le 3 juin à Brazzaville, un message aux candidats, aux enseignants et aux parents d'élèves.

Aux candidats, le ministre leur a demandé d'observer les textes réglementaires qui régissent les examens d'Etat au Congo. Car, a-t-il renchéri, depuis quelques années le nombre de fraudeurs au baccalauréat ne fait qu'augmenter. A titre d'exemple, a-t-il ajouté, 49 candidats ont été pris en flagrant délit de fraude en 2015 et 118 en 2016.

« Ne soyez pas dans le cas de ceux-là, parce qu'ils sont suspendus de toute participation au baccalauréat pendant trois ans. Mettez loin de vous tous les objets interdits dans les salles d'examen comme, les téléphones portables, les tablettes et autres machines programmables. Le gouvernement a prévu l'utilisation des détecteurs de téléphone même éteint. Je vous exhorte à garder votre sérénité pendant le traitement de vos sujets. Lisez et relisez vos sujets pour une bonne compréhension et faites d'abord un travail préliminaire au brouillon sans précipitation avant de le mettre au propre. Comptez sur vos propres efforts », a indiqué le ministre.

Aux enseignants, le ministre a rappelé qu'ils ont dispensé leurs cours et fait les travaux dirigés durant toute l'année scolaire ; l'heure d'évaluer et de constater si les élèves ont réellement assimilé leurs enseignements est arrivée, a-t-il relevé. « Ne soyez donc pas complaisants dans la surveillance et dans les autres opérations qui vont se suivre telles que la correction. A ce sujet, votre conscience professionnelle est vivement interpellée. », a-t-il insisté.

A l'endroit des parents d'élèves, Antoine Thomas Nicéphore Fylla a précisé qu'il partage le sens patriotique et l'engagement des propos contenus dans la déclaration de l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo du 29 mai 2017, qui prend toutes ses responsabilités parentales de premiers éducateurs de leurs enfants.