Cameroun: Attaques dans le Kolofata - Le réconfort du chef de l'Etat

Le président de la République a par ailleurs prescrit la prise en charge rapide des blessés.

«Le ministre de la Communication informe l'opinion publique nationale et internationale que tôt ce matin du vendredi 2 juin 2017 vers 05h30, deux kamikazes adolescents dont l'âge se situe entre 10 et 15 ans, se sont infiltrés dans la ville de Kolofata, département du Mayo-Sava dans la région de l'Extrême-Nord, avec l'intention d'y perpétrer des attentats.

Repérés et pris en chasse par des membres du comité de vigilance qui patrouillaient sur les lieux, les deux jeunes criminels ont pris la direction d'un camp de personnes déplacées situé dans la localité de Kolofata. L'un d'eux ayant réussi à y accéder, a immédiatement actionné sa charge explosive. Le second kamikaze actionnera la sienne quelques instants après, dans les environs du lieu de la première explosion. Le bilan fait état de 11 morts, dont les deux kamikazes, et une trentaine de blessés dont 10 dans un état grave. Les blessés ont été immédiatement transportés et admis à l'hôpital de district de Mora où ils reçoivent des soins intensifs. Le ministre de la Communication adresse aux familles des victimes, les condoléances les plus attristées du président de la République, Son Excellence Paul BIYA, ainsi que ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés.

Au nom du gouvernement, le ministre de la Communication exalte le courage et l'esprit de sacrifice des comités de vigilance grâce auxquels de nombreux attentats sont de plus en plus éventrés, et avec l'appui desquels nos forces de défense et de sécurité parviennent, à mettre en déroute le groupe terroriste Boko Haram sur le territoire national, réduisant désormais cette organisation criminelle à des actes de couardise et de lâcheté tel que celui qui vient malheureusement de coûter la vie à plusieurs de nos compatriotes et porter atteinte à l'intégrité physique de certains d'entre eux.

Face à cet autre forfait de l'ennemi, le ministre de la Communication, au nom du gouvernement, en appelle à une vigilance encore plus accrue de la part de nos populations, pour repérer et dénoncer auprès des autorités administratives et des forces de défense et de sécurité, tout comportement qui pourrait leur paraître suspect, de la part de qui que ce soit, quel qu'en soit l'âge ou le sexe. C'est par un tel engagement de la nation tout entière que le Cameroun parviendra à coup sûr à vaincre l'idéologie barbare, rétrograde et criminelle incarnée par Boko Haram, et d'une manière générale, à éradiquer le péril terroriste sur notre sol. » (é) ISSA TCHIROMA BAKARY