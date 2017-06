Congo-Brazzaville: 32es de finale de la Coupe du Congo - Sans surprises pour les favoris

Il n'y a pas eu de miracle lors des premiers matchs des 32es de finale de la Coupe du Congo.

Toutes les équipes de la Ligue1 dont les matches ont été programmés le week-end (excepté le FC Nathaly's) ont validé leur qualification pour les 16es de finale comme en témoigne le score de (12-0) infligé par l'Athlétic club Léopards, le tenant du titre à Mdex FC de Kimongo.

L'Etoile du Congo, troisième de la Ligue 1 s'est imposée le samedi au stade Alphonse-Massamba-Débat devant le Racing club de Brazzaville (4-0). Les Stelliens qui menaient dès la 37e minute (1-0) grâce à Benny Boliko ont attendu les trois dernières minutes de la rencontre pour se mettre à l'abri. Coulibaly Fousseyni aggrave le score à la 87e minute avant qu'Alex Ngapa n'inscrive le troisième but, deux minutes plus tard. Arci Biassadila a inscrit le 4e but de l'Etoile du Congo sur un penalty dans le temps additionnel.

En déplacement à Djambala, le Club athlétique renaissance aiglon (2e de la Ligue1) a dominé Etoile de la localité sur le score identique. A Owando, l'AS Otoho a eu raison du FC Brême d'Oyo (2-1). La Jeunesse sportive de Talangaï a battu à Ewo, l'AS Com sur un score de (4-0). La Mancha a infligé à Pointe-Noire, le même traitement à Beni sport (4-0). Saint-Michel de Ouenzé s'est imposé devant Aigles sport (3-1). Patronage Sainte-Anne a dominé Yaba sport (3-0). Interclub a assuré sa qualification devant le FC Racine (3-0).

L'AS Cheminots a eu recours aux tirs au but pour passer devant le FC Pèlerin. Après un score de parité de (0-0) au temps règlementaire, les Cheminots l'emportent (1-4). La Jeunesse sportive de Poto-Poto s'est qualifiée également après la séance des tirs au but devant le Centre d'études et sport La Djiri (4-2) après un nul blanc au temps règlementaire. Les Jeunes Fauves se qualifient également aux tirs au but face à l'Interclub de Dolisie 5-4 (0-0 temps règlementaire) Le FC Kondzo a éliminé JSM (5-1). Tongo football club s'est imposé devant AS Lynx (5-2).

Outre les équipes de la Ligue 1, quelques clubs de la Ligue 2 verront les 16es de finale. Le CSI Mbamou a écrasé Milan de Nkombo (6-0). L'As Ntsiemba l'emporte devant Flamengo (4-0). Etoile de Talas a battu CFF GMT (4-0). L'AC Léopards de Makotipoko a battu à Djambala, Cara de cette localité (6-3). Etoile de Ouesso a dominé Cara de Ouesso (2-1). Asia sport a eu raison du FC Corneil (4-0). V Club Mokanda a pris le meilleur sur FC Tchimani (4-2). El Total a éliminé Munisport (2-1). Ajax de Ouenzé a battu Red star sur ce score identique. TP Mystère a pris le dessus sur Réal Impact (2-0). Black star a battu Ayandza sport (1-0). Disi national est passé devant le FC Mabitika de Zanaga (2-1). Signalons que le FC Nathaly's n'a pas fait le déplacement de Dolisie pour y affronter Lion blessé. En toute logique, c'est un forfait.