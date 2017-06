Un accord signé le jeudi 1er juin 2017 entre l'entreprise et MINEE permettra la mise en place du barrage pour générer 250 mégawatts d'électricité.

La Nyong Power Plant Corporation (NPPC); Une société d'ingénierie camerounaise spécialisée dans le développement de grands projets d'hydroélectricité, a signé un accord-cadre de développement avec le gouvernement du Cameroun pour la construction du barrage de puissance hydro-électrique Song-Mbong / Kelepeck. L'accord a été signé à Yaoundé, le jeudi 1er juin 2017. Alors que le ministre des Ressources en eau et de l'énergie, Basile Atangana Kouna a signé, au nom du gouvernement, le directeur général de NPPC, Paulin Etoga Menye a écrit pour son entreprise. Selon les fonctionnaires de NPPC, le projet dont le coût sera assumé uniquement par leur entreprise et leurs investisseurs sera construit selon la méthode de la construction-exploitation-transfert pour une durée de 35 ans et coûtera 560 milliards FCFA.

Pendant la construction du barrage, NPPC bénéficiera de l'assistance d'Hydro Operations International SA en provenance de Suisse et de Fingergreen Africa en Côte d'Ivoire. Ils bénéficieront également de l'expertise des ingénieurs locaux, dont l'ancien directeur de la production d'AES / Sonel, Georges Nchinda. "L'un des piliers de l'émergence est la disponibilité de l'énergie électrique et c'est dans cette optique que nous avons choisi d'apporter notre propre contribution", a déclaré Etoga, notant que le projet a le potentiel de stimuler le développement local et de contribuer à la Conduire vers l'émergence en 2035. Le barrage Song-Mbong / Kelepeck sera construit sur la rivière Nyong à une confluence dans les localités de Messondo et Ngwe dans le Centre et les Régions littorales.

Les travaux relatifs au projet ont débuté il y a deux ans lorsque le NPPC a signé un mémorandum d'accord le 7 mai, 2015, avec le ministère des Ressources en eau et de l'Énergie pour effectuer des études de faisabilité pour la construction et l'exploitation d'un barrage HEP sur la rivière Nyong. Le projet, une fois terminé, devrait créer des centaines d'emplois directs et indirects.