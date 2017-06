Ile Maurice: Affaire Barbier - Manu Mangar et des policiers appelés à la barre

L'avocat de l'accusé, Me Steeve Obeegadoo, lui a alors demandé : «Comment se fait-il que deux dépositions de Manu Mangar ont été prises par le constable Boodram, pendant que vous preniez la déposition de mon client, qui n'avait terminé que dix minutes plus tard ?»

«J'ai reçu des coups à la tête et j'ai entendu une voix me dire : 'mo pou touy twa'. Lorsque je me suis retourné, j'ai vu que c'était Jean Claude Barbier qui m'avait agressé.» Propos de Manu Mangar, lors du procès intenté à l'ex-député du Mouvement militant mauricien (MMM), et à son présumé complice, Selvananden Mootoosamy, ce lundi 5 juin. Ces derniers sont accusés d'avoir agressé deux activistes qui collaient des affiches, Manu Mangar et Soorain Draunath Parbotteau, dans la soirée du 29 avril 2013.

