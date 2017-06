Ile Maurice: Secteur financier - Le rachat de CIM Global par le groupe SGG complété

C'est désormais chose faite. Annoncé en mars dernier, le rachat de la compagnie mauricienne CIM Global par le groupe européen SGG a été finalisé le jeudi 1er juin. Coût de l'acquisition : Rs 3,2 milliards. A travers ce rachat, le groupe SGG entend établir une plus forte présence sur les marchés africains et dans le Sud-Est asiatique, des marchés à forte croissance où CIM Global Business est implantée.

CIM Global Business et le groupe SGG forment, à eux deux, un géant des plateformes d'investissement avec plus de 800 employés et une technologie de pointe dans le secteur, indique la direction de CIM Global. Afin d'assurer l'intégration totale de CIM Global Business au groupe SGG, la société passera par un rebranding qui durera six mois. Ce qui permettra au nouveau groupe de poursuivre sa stratégie de développement à travers une expansion géographique ainsi que celle de ses services.

Le Managing Director de CIM Global Business, Graham Sheward, a souligné qu'à travers le partenariat avec le groupe SGG, «CIM Global Business pourra élargir ses capacités à offrir des services, ce qui aidera à mieux servir notre clientèle en expansion constante. L'on pourra également apporter une attention particulière au développement de l'administration de fonds, les services dédiés aux entreprises et aux investisseurs sur les marchés africains et asiatiques». Le Chief Executive Officer du groupe SGG, Serge Krancenblum, souligne pour sa part que le management de CIM Global partage les ambitions de croissance du groupe. À savoir que le groupe SGG fait partie des leaders en matière de services d'investissement en Europe. Il emploie 550 personnes et opère dans une vingtaine de pays.