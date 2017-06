Ile Maurice: Journée de l'environnement - Mahébourg marche pour le climat

Les jeunes du groupe, essentiellement des étudiants, souhaitent dans un proche avenir aménager des espaces verts dans l'enceinte des écoles et sensibiliser plus de jeunes.

L'action est soutenue par le Rotary Club de Mahébourg et SIDS Youth AIMS Hub. Ces derniers se sont associés avec les jeunes durant la conférence de la jeunesse pour le climat tenue en octobre 2016. «On avait organisé cette conférence des jeunes dans le Nord et cette fois-ci, nous avons voulu délocaliser pour ainsi toucher plusieurs régions du pays», avance Sidharta Siid.

Sidharta Siid, qui fait partie du comité d'organisation, explique que «la marche pour le climat est une idée venue dans le sillage du People Climate Movement organisé le 27 avril à Washington DC. La date du 5 juin a ensuite été choisie pour coïncider quelque peu avec la journée internationale de l'environnement célébrée le 5 juin.» Elle ajoute que «la Clean up Campaign est une façon pour nous de sensibiliser les participants à leur l'environnement et sur le taux de déchets que l'on produit chaque jour».

