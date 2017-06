Guinée: Alpha Condé et les étudiants - "C'est tout la pays qui a été insultée"

Interpellant les députés du parlement Guinéen, par rapport à la pomme de discorde entre le président Alpha Condé et les étudiants à l'ouverture du forum le 1er juin au Palais du peuple : "nous demandons à nos honorables députés de faire user tout leurs droits pour une pétition contre le président, Alpha Condé, car, dit-il c'est toute la Guinée qui a été insultée. Donc les députés de la mouvance du RPG arc en- ciel, en particulier doivent comprendre tous les actes compromettant l'avenir de leurs fils et arrière enfants qui se trouvent dans le pays, leur intéressé tous. Donc, il faut cette pétition pour faire partir l'exécutif du pouvoir, trop c'est trop raison pour laquelle nous condamnons avec la dernière énergie les propos injurier du chef de l'Etat devant les personnalités de marques de la Guinée et d'ailleurs " a-t-il conclu

