Togo: Aurélien Chedjou rejoint Emmanuel Adebayor

Champion de France avec le LOSC, Chedjou a également remporté le championnat avec Galatasaray où il vient de finir 3 années de bons et loyaux services. Basaksehir a terminé 2è de Super Lig cette saison avec 4 points de retard sur Besiktas mais disputera le tour préliminaire de la Ligue des champions. le club a également échoué en finale de la Coupe de Turquie, battu par Konyaspor dans les tirs au but.

En fin de contrat avec Galatasaray, Aurélien Chedjou change d'air. Le défenseur s'est engagé avec Istanbul Basaksehir, le club surprise de la saison de Super Lig (première division turque). Il va ainsi rejoindre le Togolais Emmanuel Adebayor qui vient d'y passer les 4 derniers mois et a encore un an de contrat.

