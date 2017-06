Sénégal: L'archevêque de Dakar - "Les prochaines élections seront un indicateur de maturité démocratique"

Le Sénégal "présente ses condoléances" et "exprime sa totale solidarité" à la… Plus »

"Puissent-elles obtenir le réconfort divin, mieux marcher dans la présence agissante de notre Dieu, qui veut le bonheur de tout homme et de tout l'homme", a martelé Mgr Ndiaye, en écho au thème de l'édition 2017 du pèlerinage de Popenguine, "Marie, mère et éducatrice : modèle pour nos familles et nos communautés".

"Il appartient à chaque citoyen de prendre la mesure de sa responsabilité personnelle, en accomplissant son devoir de vote en toute cohérence et en toute objectivité, dans le respect, la sérénité et la paix", a lancé l'archevêque de Dakar à l'assistance.

Aussi, "en communion avec tous les croyants", il dit recourir à la prière et à Dieu, "pour des élections apaisées, transparente et démocratiques".

