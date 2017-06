Sénégal: Les confréries religieuses soufies constituent "un modèle d'éducation à offrir à l'humanité" (recteur UCAD)

Le Sénégal "présente ses condoléances" et "exprime sa totale solidarité" à la… Plus »

Ainsi, le festival "Salam", initié depuis 2013 par le chanteur et ministre-conseiller Youssou Ndour, s'ouvre à l'espace académique et au savoir, à travers ce colloque international qui réunit une délégation de 14 personnes venant de Turquie et des Américains de l'Université de Caroline du Nord (Etats-Unis).

Le professeur Thioub s'exprimait à l'ouverture d'un colloque international sur "la chanson et la poésie sacrées soufies dans le monde", une initiative de l'UCAD et de l'université de Caroline du Nord à Chappell Hill.

"Avec cette tension permanente de triomphe de la barbarie sur la civilisation, l'arme la plus efficace reste l'éducation et en ce domaine, les confréries religieuses soufies constituent un modèle à offrir à l'humanité", a-t-il déclaré.

