Afrique du Sud: Le pays est-elle à l'abri d'un attentat terroriste?

Près de la moitié d'entre eux seraient rentrés ces 12 derniers mois, déçus. Mais leur profil est très différent des combattants européens, selon Raeesa Cachalia, chercheuse à l'institut auteur du rapport. « Il y a beaucoup de femmes et d'enfants qui sont également partis, et a priori dont la motivation était de vivre sous le califat, et pas nécessairement de combattre, explique-t-elle. Et je pense que c'est la grosse différence avec la France, où de jeunes hommes sont partis avec pour but de faire le jihad. »

L'Afrique du Sud est-elle à l'abri des attentats terroristes ? Les attaques de Londres ont relancé la question dans le pays. Selon le gouvernement sud-africain, une centaine de Sud-Africains seraient partis rejoindre l'organisation Etat islamique ces dernières années. Et selon un rapport publié il y a 2 semaines par l'Institut pour les études de sécurité, plus de la moitié d'entre eux seraient rentrés au cours de la dernière année. Représentent-ils un danger pour l'Afrique du Sud ?

