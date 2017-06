Ile Maurice: Bien-être des détenues - Célébration de la fête des mères à la prison des femmes à Beau Bassin

La prison des femmes compte une population d'environ 100 détenues dont 32 en détention provisoire et 31 étrangères. Trois bébés vivent avec leurs mères incarcérées à la prison des femmes. Des dispositions spéciales sont prises à l'intention des femmes enceintes et les mères allaitantes en prison.

La présidente de la République a visité la prison ouverte pour les femmes le 28 décembre 2016. Dans le cadre du 25e anniversaire de Maurice à l'adhésion de la République et au 49e anniversaire de l'indépendance le 12 mars 2017, la présidente, agissant conformément à l'avis de la Commission de pourvoi en grâce, a accordé une remise spéciale à tous les détenus condamnés. Les détenus qui ont été en prison pour la première fois ont bénéficié de deux mois de rémission et ceux qui étaient en prison pour plus d'une fois ont bénéficié d'un seul mois.

La célébration de la fête des mères vise à favoriser le bien-être des détenus. 'Cette fête est un événement important pour chaque enfant et chaque parent. Le fait qu'elle ait lieu dans ce contexte si particulier qu'est la détention amplifie ce moment de bonheur qui permet à l'enfant d'être serré dans les bras de sa mère, et aussi de recevoir son attention', avance le Commissaire des Prisons.

Copyright © 2017 Government of Mauritius. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.