Cameroun: Développement de l'écotourisme - L'exemple qui vient de Bangoua.

Le projet CECOBA (colline écologique de Baloué) a été officiellement lancé ce 1er juin 2017. Djampou Anick Julio, roi des Bangoua révolutionne ainsi de fort belle manière, le secteur du tourisme camerounais. Source d'inspiration, chacun salive et entend copier son modèle.

Une visite guidée sur le site (à Baloué) a permis de toucher du doigt, les commodités devant accompagner le projet Cecoba. Il s'agit entre autres : du développement de l'agriculture écologique, de 3000 plants (verger, plantes médicinales, plantes de décoration et autres déjà reboisés), d'une boutique de solidarité de soutien aux jeunes entrepreneurs agricoles déjà mis en œuvre.

Reste à venir, les logements sociaux adaptés à l'environnement de la localité, la construction des espaces d'expressions culturelles et de toilettes écologiques, l'implémentation des énergies renouvelables, le système de traitement des déchets biologiques.

Il va s'en dire que le site de Baloué est par excellence, le cadre pilote de la conservation de la biodiversité. Toute chose qui va certainement valoir au roi des Bangoua, un prix au niveau international.

Le geste de poignée de main du roi des Bayangam (président de l'amical des chefs traditionnels de l'Ouest), en guise de félicitations et d'encouragement au chef Bangoua, illustrait à suffisance le coup de génie du « roi chasseur ». « Voila mon capital.

Voila notre capital », jovial, le visionnaire roi des Bangoua par ces mots empreints de convivialité, accueillait ainsi ses confrères de la région de l'Ouest à Baloué, petit village situé à quelques encablures de la chefferie.

Une fois à Baloué, ils ont tous témoigné de ce que le chef et ses populations aient domptés les collines en lui donnant plus de vie et plus de saveur. C'est dont un ouf de soulagement après l'annonce faite en 2006. L'on dira « mieux vaut tard que jamais ».

Des cérémonies

Sa Majesté Djampou Anick Julio s'est servi du prétexte de leur traditionnelle réunion mensuelle de l' « Amical des chefs de l'Ouest » et dans la mouvance de la journée mondiale de l'environnement (thème 2017 : « rapprocher les gens de la nature »), pour séduire et s'attirer de l'admiration.

Après la réunion au palais royal Bangoua, les gardiens des traditions de l'Ouest (une quarantaine), ont pris d'assaut les collines de Baloué.

Là, c'était une grande fête au rythme d'un festival patrimonial. Juste devant l'autorité administrative, l'arrivée d'Eric Niat, adjoint au maire de Bangangté a été nourrie de standing ovation. Que dire de la descente des voitures des chefs de l'Ouest scandés par les groupes de danses qui rivalisaient d'adresse ?

Autorités installées, l'on a eu droit au déroulé de l'ordonnancement. De la présentation du projet assurée par Ruth Yelloma Langsi, agro environnementaliste, en passant par les communications sur les concepts éco touristique et agroforesterie donnée par Dr Ngoko Zachée, chercheur-enseignant à l'université catholique de Bamenda, du mot du partenaire du projet, de la présentation du mini-guide du projet et enfin du mot de l'autorité administrative, les populations et les invités de marque ont été mis au même niveau de compréhension et de connaissance du projet.