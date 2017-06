Cote d'Ivoire: ONU / Conseil de sécurité - Bédié félicite Ouattara

L'accession de la Côte d'Ivoire au rang de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations (ONU) est incontestablement un motif de joie et de grande fierté pour nous, filles et fils de ce pays et pour tous les hommes et femmes épris de paix et de développement.

Aussi, voudrais-je féliciter le Président ALASSANE OUATTARA et son gouvernement qui n'ont ménagé aucun effort et qui ont inlassablement œuvre à cet heureux aboutissement pour notre pays. Je voudrais également adresser mes remerciements à tous les pays amis qui ont fait confiance à la Côte d'Ivoire. Enfin cette élection offre une fois encore l'occasion à tous de continuer à entretenir et renforcer la culture de la paix par le dialogue en vue du progrès et du développement de la Nation. Henri Konan BEDIE Président du PDC