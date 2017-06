Cote d'Ivoire: Agrobusiness / Paiement des souscripteurs - Comment les banques ont obtenu la protection juridique de l'Etat

Vont-elles payer ou ne vont-elles pas payer les souscripteurs ? Cette question, plusieurs personnes se la posaient. Surtout que Monhevea.com et Agronomix avaient saisi le tribunal du commerce afin d'interdire aux banques de payer les souscripteurs d'agrobusiness comme l'Etat de Côte d'Ivoire le demandait.

En effet, le conseil de ces structures selon certaines informations, avait saisi les juges du tribunal de commerce afin d'interdire aux banques de se dessaisir des fonds des entreprises Monhévéa.com et Agronomix SA dont elles ont la garde, et d'ordonner par ricochet le dégel de leurs comptes. Faute de quoi, les 16 banques mises en demeure s'exposeraient à une pénalité de 15 millions F CFA par jour de retard, indépendamment du paiement d'une amende de 20 milliards F CFA par établissement bancaire, en réparation du préjudice causé aux souscripteurs des deux entreprises suscitées.

Les banques qui voulaient aussi se couvrir, ont souhaité une sécurité juridique plus renforcée de l'opération de remboursement des souscripteurs. Après avoir reçu une assignation à comparaître le 20 mars 2017, assortie d'importants dommages et intérêts, deux banques (BOA et Orabank) ont assigné l'Etat de Côte d'Ivoire, le DG du Trésor et l'Administrateur séquestre en intervention forcée à comparaître au Tribunal de Commerce d'Abidjan le 06 avril 2017. Pour les banques, il fallait faire endosser les responsabilités si l'issue d'un quelconque procès leur était défavorable, dans la mesure où c'est l'Etat ivoirien qui les aurait contraints à enfreindre les règles du droit commercial et du droit bancaire par le gel des avoirs des deux sociétés et même le paiement des souscripteurs.

Ce faisant, elles se mettraient à l'abri de toute sanction financière au détriment de l'Etat. Cette bataille judiciaire a finalement tourné à l'avantage de l'Etat de Côte d'Ivoire. En effet, la poursuite initiale des banques par les sociétés d'agrobusiness n'avait pas fait l'objet d'un enrôlement au niveau du tribunal du commerce. « La bataille judiciaire ainsi amorcée a connu un dénouement rapide du fait que l'assignation des banques au tribunal du commerce par les entreprises d'agrobusiness et qui constituait le motif principal, n'a pas été dûment enrôlée au tribunal du commerce. », avait expliqué le 1er juin 2017, l'administrateur séquestre, Drissa Koné. Les banques bénéficiant désormais d'une protection juridique pour le paiement des souscripteurs, ont alors donné leur accord. Ce qui a permis de rassurer définitivement toutes les banques.