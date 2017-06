Arrivés des régions du N'Zi, de l'Iffou, du Bélier et du District autonome de Yamoussoukro, les gendarmes ont échangé avec le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Kouakou Nicolas, hier à la salle de mariage de l'hôtel de ville de Yamoussoukro. Selon le général, ses hommes ont assuré que « s'il doit avoir des cafouillages, ce n'est pas dans nos rangs que cela viendrait ».

« Je peux rassurer les populations, qu'à la gendarmerie, les bruits de bottes, ça ne fait pas partir de nos traditions», a ajouté le commandant supérieur de la gendarmerie. Situant le contexte de la rencontre, le général Kouakou Nicolas a indiqué que « C'est une habitude que nous avons institué. Tous les trois ou quatre mois, nous venons échanger avec nos hommes pour que nous soyons au même niveau d'information. Vous n'ignorez pas que le mois dernier, des mouvements d'humeur ont secoué un peu la grande muette .Donc nous sommes venus pour dire à nos hommes d'observer la discipline. La cohésion en leur sein. Et surtout qu'ils ne se détournent pas de leur mission principale, qui est la protection des personnes et de leurs biens et la sauvegarde de la vie de la nation»

A cette 5e étape de sa tournée qui l'a conduit à Korhogo, Yamoussoukro, en passant par Bouaké, Daloa et San Pedro, le commandant de la gendarmerie a insisté sur l'harmonie qui règne au sein de ce corps. Aussi, a-t-il tenu à rassurer les populations : « A la gendarmerie, les bruits de bottes, ça ne fait pas partie de nos traditions » Se prononçant sur les récents événements d'Arrah, le commandant supérieur de la gendarmerie, ordonnateur des enquêtes, a déclaré que l'équipe d'enquêteurs est sur le terrain. « Vous savez, quand il y a mort d'homme, c'est une affaire sérieuse.

Et il faut traiter la question avec tout le professionnalisme que cela demande. Cela fait 4 jours que nos enquêteurs sont sur le terrain. Ils sont très avancés et je peux vous assurer que les conclusions de l'enquête seront rendues publiques » Répondant à la question sur l'interrogatoire de Soul To Soul, le collaborateur de Guillaume Soro, à la section de recherches de la gendarmerie, le général de brigade répond ceci : « Les auditions ont lieu sur la supervision du procureur de la République. Les enquêteurs, les officiers de police judiciaire et les gendarmes que nous sommes, nous accompagnons le procureur de la République. C'est le procureur qui est à mesure de donner des éléments fiables et précis».