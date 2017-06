Congo-Kinshasa: Experts de l'ONU assassinés - Les Etats-Unis veulent une enquête spéciale

Le temps presse puisque les autorités congolaises, qui ont mené leur propre enquête, dans des relais records et dans la plus grande opacité, ont annoncé que le procès des deux assassins présumés se tiendrait dès lundi prochain.

Jusqu'à présent, l'ONU s'était contentée d'une simple enquête administrative qui devait rendre ses conclusions à la fin du mois de juillet. Ce mécanisme spécial d'enquête - s'il est créé - devrait donc permettre de lancer une investigation plus large et criminelle.

Après la France et la Suède, c'est donc au tour des Américains d'appuyer la création d'un mécanisme spécial d'enquête mené par l'ONU et d'en faire expressément la demande au secrétaire général Antonio Guterres, seul habilité à le créer.

