Togo: Gaillards d'Avedji enlève le trophée des Retrouvailles 2017

Pari une nouvelle fois tenu pour Ben Sergio International. La société organisatrice du Tournoi des retrouvailles réservé aux anciens joueurs et vétérans de 41 ans et plus a clôturé en beauté l'édition 10 à Kpalimé, 192 km de Lomé, avec le sacre des Gaillards d'Avedji.

8 formations ont pris part à cette édition du Tournoi des Retrouvailles. Dans le groupe A, UGK (Union des gaillards du Kloto), Sagesse de Badou, Gaillards d'Aflao et Wisdom FC. Gaillards Club d'Avedji, Fraternité de Lomé, Nachtigal de Baguida et Foyer des Vétérans d'Atakpame dans le groupe B.

Djima Oyawole, meilleur canonnier !

A l'issue du premier tour, UGK et Wisdom se hissent en demi-finales dans le groupe A tandis que Gaillards d'Avedji écrase son groupe avec 3 victoires en 3 rencontres et emmène Fraternité dans le dernier carré.

Devant son public, UGK affronte Fraternité en demi-finale. Le club hôte multiplie les offensives pour ouvrir le score en vain. L'issue du match se décide dans les tirs au but. Un exercice dans lequel UGK est le plus adroit. Le tenant du titre tombe, rendez-vous en finale pour les hôtes de cette édition.

C'est la même issue que connaitra la seconde demi-finale avec le succès des Gaillards d'Avedji sur Wisdom.

Match de deux mi-temps de 20 minutes, la finale est très serrée entre les joueurs d'Avedji et ceux d'UGK. Si les premiers sont les plus entreprenants par Kissimbo, Yerima Nasser et Djima Oyawole, les locaux encaissent les coups sans rompre. 0-0, temps réglementaire, place aux tirs au but. Gaillards d'Avedji réussit ses 4 premiers tirs tandis qu'UGK n'en transforme qu'un.

Les « Vieilles gloires » à l'honneur

Cette édition du Tournoi des Retrouvailles, trophée Sergio Sport du nom du magasin de ventes d'articles sportifs de la société Ben Sergio International, a été notamment marqué par l'honneur faite à d'anciens joueurs togolais des années 60, 70 et 80. Parmi eux, Raymond Ajavon, Mebonou Kpade, etc ont été les premiers a participer à une Coupe d'Afrique des nations avec les couleurs du Togo.

Séquence émotion pendant laquelle, Winny Dogbatse, président de Gomido FC (club de première division) a demandé qu'un statut particulier soit voté pour les anciens joueurs du pays, sous les yeux de Guy Lorenzo, ministre en charge des Sports.

Rendez-vous l'année prochaine.

Récompenses

Vainqueur: Gaillards d'Avedji

Finaliste: UGK (Union des Gaillards du Kloto)

3è place: Fraternité de Lomé

Meilleur buteur: Djima Oyawole (Gaillards d'Avedji, 4 réalisations)

Meilleur joueur: Nasser yerima (Gaillards d'Avedji)

Equipe Fair Play: Fraternité de Lomé