Burkina Faso: Bobo Dioulasso - Le faux professeur de maths était un vrai voleur de motos

Visiblement, KDF est un expert en faux et usage de faux. Puisqu'il aurait même réussi à tromper un fondateur de Lycée, en se faisant passer pour titulaire de la licence en SVT, alors qu'il n'est détenteur que d'un BEPC. Il aurait enseigné dans ledit lycée pendant toute une année scolaire, en tant que professeur de mathématiques et de SVT.

Selon toujours le commissaire, une fois qu'il réussit à voler des engins, KDF les vend entre 150 000 et 250 000 F CFA selon l'état et la qualité de l'engin. Les motos Force X et 135 entre 200 000 et 250 000 F CFA. La vente se fait à crédit pour un paiement à tempérament.

Il opérait surtout dans les zones à haute fréquentation comme le Centre hospitalier Souro Sanou, le CMA du secteur 22, l'UCAO, l'institut Maranata, l'institut français, le Lycée Ouezzin Coulibaly, les directions régionales de l'action sociale et de l'enseignement secondaire et autres lieux de loisirs.

