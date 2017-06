Egypte: La nouvelle ministre française des Armées reçue par le président Sissi

La visite de la ministre française des Armées a, quoi qu'il en soit, rassuré les Egyptiens quant à la solidité des liens de coopération stratégique et militaire établis entre Le Caire et Paris après l'arrivée du président français Emmanuel Macron au pouvoir.

Abdel Fattah al-Sissi a ajouté que la communauté internationale devait « prendre des mesures décisives contre les Etats qui soutiennent les mouvements terroristes financièrement et militairement et leur offrent l'asile ». Une référence au Qatar, avec lequel l'Egypte avait rompu les relations quelques heures auparavant.

A ce moment, MM. Macron et Sissi avaient convenu de « l'urgence renouvelée de renforcer la coopération pour lutter contre le fléau du terrorisme ». « Un fléau dont les retombées ne s'arrêtent pas au Proche-Orient et touchent le monde entier », a rappelé lundi le président égyptien à Sylvie Goulard.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a reçu lundi 5 juin 2017 la ministre française des Armées, Sylvie Goulard, en visite en Egypte. La coopération militaire et sécuritaire entre l'Egypte et la France a été au centre des discussions. L'Egypte avait conclu des contrats d'armement avec la France pour plus de 6 milliards d'euros, comprenant notamment des avions Rafale, une frégate, deux porte-hélicoptères Mistral et des missiles.

