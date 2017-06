Maroc: Message de condoléances de SM le Roi Mohammed VI à la famille de l'écrivain Juan Goytisolo

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances à la famille de l'écrivain et journaliste espagnol Juan Goytisolo, décédé dimanche à Marrakech.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction la nouvelle de la disparition de l'écrivain et journaliste Juan Goytisolo, présentant, en cette douloureuse circonstance, à la famille du défunt, et à travers elle, à l'ensemble de ses proches, amis et admirateurs, Ses plus vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion pour la perte de l'un des grands amis du Maroc.

Le regretté "a enrichi, en tant qu'écrivain brillant, le répertoire littéraire mondial par ses œuvres intellectuelles importantes, et marqué de son empreinte la scène culturelle espagnole et arabe grâce à ses travaux distingués, puisant dans le patrimoine authentique du Maroc, son deuxième pays, et contribuant à présenter la richesse et la diversité de la culture marocaine et à documenter les liens de communication et d'amitié entre les deux peuples marocain et espagnol", souligne le message royal.