Congo-Kinshasa: MONUSCO - Les 187 agents indésirables risquent de fragiliser les militaires de maintien de la paix !

Ils sont 187. Tous partagent cette année une même destinée ; celle d'être assainis officiellement, de suite de contraintes budgétaires de l'exercice de la Mission de cette année.

Tous appartiennent à un seul corps ; celui des interprètes qui facilitent la communication entre les Militaires de Maintien de la Paix, l'Armée et la Population. Toutes les années, cet exercice a lieu. L'Administration de la MONUSCO a toujours établi rapidement des critères pour procéder en toute transparence à l'assainissement de son personnel annuellement et proportionnellement aux fluctuations budgétaires.

Cette année, l'Administration de la Mission a fait fi de toutes ces fioritures. Elle avait un groupe d'indésirables à bouter dehors : les interprètes qu'ils avaient attachés aux militaires pour leur faciliter la communication.

En fait, ces interprètes sont des indésirables dans la Mission, il y a longtemps, par le simple fait de n'avoir aucun parapluie capable de défendre leurs intérêts.

Lorsque la Mission cherche à assainir, depuis deux ans, elle pense premièrement à cette catégorie avant de regarder du côté des autres têtes brûlées des autres sections.

Or, ces interprètes, contrairement à leurs collègues et à tous ceux qui sont vautrés dans leurs bureaux climatisés, sont les seuls membres de l'ONU que l'on rencontre aux côtés des militaires, en train d'endurer avec eux toutes les épreuves de la vie martiale dans les villages les plus profonds et les plus reculés du pays. Pourquoi sont-ils si des indésirables à la Mission ? Est-ce qu'ils sont peu importants pour la conduite du Mandat de la Mission ?

On ne dirait pas qu'ils soient peu importants pour le Mandat, parce qu'ils sont l'œil, l'oreille, et même le conseiller culturel du Militaire de la MONUSCO qui a tendance à confondre son Macédoine, Uruguay, et son Inde natal au Congo.

Pour la plupart, ils travaillent sur terrain depuis une dizaine d'années dans les divers coins troublés du pays. Ce sont des experts de la situation sécuritaire du pays dans le secteur de leur ressort. Leur départ fragiliserait sérieusement le travail des Militaires onusiens sur terrain.

D'après des sources concordantes, pour combler l'impasse budgétaire qui serait créée, les interprètes actuels de la MONUSCO seraient mis en sous-traitance auprès de l'UNOPS-LICA. Ceci permettrait, semble-t-il, à la Mission d'économiser plus ou moins 1.456.000 USD comme si c'est à cause d'un tel montant qu'elle serait amenée à prendre une décision aussi impopulaire !

Compte tenu de ce qui précède, est-ce-que ce montant vaut-il la peine de fragiliser et le travail de ses militaires et même, son mandat ?

Plusieurs hypothèses montent au cœur de ceux qui étudient attentivement les soubresauts secouant cette gigantesque Mission, qui a beaucoup perdu de son aura moral au Congo, suite aux grèves l'ayant secoué quelques années auparavant. Elle n'a plus d'autorité morale suffisante pour donner des leçons alors qu'elle-même a du mal à se soumettre aux valeurs qu'elle voudrait promouvoir. Sollicitée plusieurs fois pour offrir ses services de bons offices, la Mission semble, plutôt, vouloir nettoyer chez les voisins alors que sa propre Cour est malade.

La première hypothèse est que les tenants de l'Administration tiennent à ce que cette mission perdure. Il faut alors désorienter les Militaires sur terrain subtilement, en leur enlevant leurs précieux collaborateurs expérimentés, en voulant chaque fois soit les dégrader, en les humiliant, soit en les démotivant profondément. Car, l'Administration a déjà une solution au replacement de ces précieux assistants des Militaires dans le chapeau : transformer les mêmes interprètes en travailleurs journaliers chez un prestataire des services pour qu'ils fassent le même boulot.

Voilà à quoi vont servir ces indésirables 187 interprètes victimes d'une indiscutable discrimination, et d'une mesure d'un humanisme très douteux pour des Services de la plus grande organisation travaillant à la promotion des droits humains.