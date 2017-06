Libye: L'Union africaine prône un accord politique interlibyen plus inclusif

Photo: RFI

Des combattants fidèles au général Haftar à l'est de Benghazi, le 24 octobre 2014.

Une délégation de l'Union africaine (UA) vient d'achever une mission de quatre jours en Libye. Elle était conduite par le ministre congolais des Affaires étrangères dont le pays préside le Haut comité de l'UA sur la Libye, avec le concours des Nations unies.

La délégation a rencontré, séparément, les principaux protagonistes de la crise, Khalifa Haftar et Fayez al-Sarraj, et leur a proposé de se retrouver, prochainement, à Addis Abeba, au siège de l'organisation, pour poursuivre le dialogue et arriver à s'entendre sur une version amendée et plus inclusive de l'accord politique interlibyen de Skhirat de décembre 2015, mais l'amender pour le rendre plus inclusif.

Un personnage aussi important que le maréchal Haftar n'est pas pris en compte par cet accord. Or, sur cet accord, il y a un consensus en Libye. C'est à nous de convaincre les frères qui sont à Tripoli de s'ouvrir aux autres frères qui sont à l'Est. Après tout, comme on dit ici, en Afrique, un seul doigt ne peut pas laver le visage.