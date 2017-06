Congo-Brazzaville: L1 Française - Mubele désigné meilleur joueur de l'année à Rennes

Il a ainsi été désigné par les supporters rennais au terme d'un sondage réalisé par le Stade rennais FC. Il a obtenu 1.900 votes, se plaçant devant le gardien de but, Benoît Costil (1.100 votes), le défenseur de souche ivoirienne, Joris Gnagnon (800 votes). « A force de travail, on parvient toujours à arriver à ses fins », a déclaré le joueur dans une interview dans la presse française. Recruté pour combler le vide laissé par le français de souche camerounaise Paul-George Ntep parti à Wolfsburg, Firmin Mubele, meilleur évoluant en Afrique en 2014 a marqué trois buts depuis sa première apparition avec le maillot du club bréton, le 8 février face à Angers (0-0).

L'ancien sociétaire de V.Club et d'Al Ahli Doha, meilleur joueur africain évoluant sur le continent en 2014 lorsqu'il était dans V.Club, n'a fait qu'un peu plus de quatre mois au sein du club coaché par Christian Gourcuff.

Les supporters du Stade rennais, club de L1 en France, ont choisi l'attaquant international congolais, Firmin Mubele Ndombe, comme le meilleur rennais de la saison. Et pourtant, le Congolais a débarqué à Rennes après la Coupe d'Afrique des nations (CAN) organisé en janvier et février 2017 au Gabon.

