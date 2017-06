Congo-Brazzaville: Administration publique - Lancement du processus de la mise à la retraite

Réalisé dans le cadre du Projet de réforme et rajeunissement de l'Administration publique (PRRAP), l'opération pilotée ce lundi 5 juin en fin de matinée dans la salle de conférence du cabinet du ministre de la Fonction publique avait réuni les ministres concernés, les responsables des régies financières, les coordonateurs sectoriels, les secrétaires généraux, le directeur général du CNSSAP, le Simac et les patrons de la délégation syndicale.

Au sortir des activités préliminaires d'échange, le ministre d'État en charge de la Fonction publique, Michel Bongongo, a spécifié les contours de la rencontre à la presse. Il a souligné à ce propos : « Nous, ministres du Plan, Budget, Finances, Santé publique et Fonction publique, avons été mandaté par le premier ministre pour procéder au lancement du processus de la mise à la retraite. Il commence aujourd'hui et pour cela, les secrétaires généraux ont été instruits pour que les choses se fassent dans la plus grande transparence et en respectant les droits des uns et des autres ». Pour l'heure, a-t-il ajouté, c'est la l'essentiel des sujets qui ont été traités pour ce travail qui va s'effectuer en sept jours.

Pour la suite du calendrier des travaux, le ministre Michel Bongongo a informé qu'il est prévu une prochaine séance à la fin de cette semaine afin de tabler sur les résultats des travaux des secrétaires généraux. À ce niveau, il a relevé que « la première étape consiste à voir quels sont les agents de la fonction publique éligibles à la retraite, quitte à établir quelle est leur situation administrative, lesquels d'entre eux sont à titulariser ou à promouvoir ». Et d'expliquer : « Nous avons levé pour option que la mise à la retraite se fasse concomitamment avec l'opération de titularisation et de promotion des agents de l'État. Le travail préalable avait été fait en amont avec le recensement biométrique, nous allons à ce niveau procéder à une contre-vérification, question de tout fiabiliser et procéder à l'exécution ».

Pour sa part, le ministre d'Etat en charge du Plan, Bahati Lukwebo, a souligné que toute la République est concernée par le processus mis en marche. Il a de ce fait affirmé que « pour ces questions de l'administration, il n'y a aucune province à exclure ». Et de poursuivre : « La titularisation concerne tous les agents et fonctionnaires de l'État de tous les grades. Il ne s'agit pas seulement des secrétaires généraux et directeurs. Ce sera fait jusqu'au grade le plus bas. Et, c'est seulement après la titularisation que l'on pourra dégager les effectifs éligibles à la retraite ». Quant à l'impact financier, le ministre du Plan a affirmé qu'il ne saura connu qu'à la suite de cette opération.