Congo-Brazzaville: Fête nationale de l'Italie - Andrea Mazzella invite le peuple congolais à préserver l'unité nationale

A l'approche des élections législatives au Congo, l'ambassadeur de la République d'Italie, Andrea Mazzella, qui s'exprimait le 2 juin au cours d'une cérémonie liée à la célébration de la fête nationale de son pays, a saisi cette opportunité pour souhaiter que « cette fête et les valeurs qui l'animent puissent servir d'exemple et de référence au peuple congolais ».

Devant un parterre d'invités, le diplomate Italien a évoqué, dans son discours, les élections législatives qui pointent à l'horizon, la situation dans le département du Pool, sans oublier les liens d'amitié et de coopération entre l'Italie et le Congo.

Sur les législatives prévues au mois de juillet, son souhait serait que « la confiance entre l'électorat et les institutions politiques soit redoublée » et que cette consultation politique puisse être, selon lui, un moment de cohésion nationale, à travers laquelle tout le monde pourra s'exprimer.

« La solidarité et le respect des idées des autres sont à la base de la paix et du "vivre ensemble" de tous les peuples, et ils doivent être préservés. Le peuple congolais doit saisir cette occasion ,qui lui permettra de faire une marche en avant, vers son propre destin ».

S'agissant de la situation sécuritaire dans le département du Pool, l'ambassadeur d'Italie a appelé à la responsabilité et à une prise de conscience collective, faisant allusion à un article de presse et surtout à l'éditorial intitulé: « Reconstruire », publié vendredi dans les colonnes du quotidien, Les Dépêches de Brazzaville. « En lisant l'éditorial sur la situation dans le Pool, intitulé: Reconstruire, ça m'a fait plaisir », a-t-il fait savoir. L'ambassadeur a dit sa détermination à soutenir toute initiative humanitaire et charitable.

En poste à Brazzaville depuis 2014, l'ambassadeur d'Italie au Congo, Andrea Mazzella, n'a pas manqué de souligner la bonne santé des liens d'amitié et de coopération entre l'Italie et le Congo, surtout, a-t-il noté, pendant ces trois dernières années passées au Congo, au cours desquelles les liens de collaboration entre les deux pays se sont intensifiés dans tous les domaines.

« Les projets de développement finalisés dans le cadre des infrastructures, de la pêche, de l'agriculture sont aujourd'hui sur la table du gouvernement congolais, qui a la responsabilité de choisir ceux qui sont urgents et prioritaires et amener ainsi à maturation le fruit du grand travail commun ainsi réalisé », a assuré l'ambassadeur.

La fête de l'Italie...

La fête de la République, ou Festa della Repubblica, est célébrée en Italie, le 2 juin de chaque année. La journée commémore le Référendum institutionnel de ayant permis au peuple italien de décider par un suffrage universel la forme du gouvernement à adopter à la fin de la seconde guerre mondiale et la défaite du fascisme.

Pour les Italiens, cette date est devenue, a dit Andrea Mazzella, « le jour de mémoire et de reconnaissance envers ceux qui ont combattu et sacrifié, d'une manière ou d'une autre, leur vie pour nous léguer un pays libre, fondé sur les valeurs éternelles de liberté, de démocratie et d'égalité qui nous appartienne maintenant de vivre, de participer et de défendre ».

En outre, il a partagé les propos tenus par le président italien sur le processus accompli par son pays pour « assurer aux Italiens la démocratie, la liberté, la santé, la justice, les droits, et la qualité de la vie », et sur la lutte contre le chômage.

Evoquant la lutte contre le terrorisme, Andrea Mazzella a invité à le vaincre non pas par la force des armes, ou en déclarant l'Etat d'urgence, mais plutôt « en appliquant encore, et avec plus de détermination, les valeurs de la démocratie et de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, du dialogue à tout prix, sans jamais descendre au niveau de la violence où notre ennemi aimerait nous contraindre à renier nous-même ».

« L'Italie et l'Europe son appelé à relever le défi d'une plus grande équité sociale et économique, afin qu'il n'y ait pas de citoyens de deuxième classe, et que les droits de tous, sans exception, soient toujours respectés. C'est dans ce sens, que le problème numéro un de notre pays reste le travail », a-t-il indiqué.

Abordant l'épineux problème des migrants, qui arrivent par milliers à l'intérieur de leurs frontières nationales, l'ambassadeur d'Italie estime qu'il va falloir faire avancer et rendre plus démocratique le processus d'intégration, et les accueillir avec des politiques inclusives.