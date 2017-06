Congo-Brazzaville: Elections 2017 - Les organisateurs s'attellent à la réussite des échéances

Enfin, ils ont envisagé la discussion sur les méthodes de distribution de la carte d'électeur. « Une réflexion qui a déjà commencé et se poursuit avec les administrateurs-maires au niveau de Brazzaville et Pointe-Noire pour retenir une modalité à proposer au ministre en charge », a fait savoir Martin Bissila.

Les représentants de la DGAE, la CNEI et le ministère de l'Intérieur ont aussi fait un point sur l'édition des listes électorales de base, c'est-à-dire, la version élection présidentielle. « Ces listes-là sont déjà imprimées pour servir ultérieurement à l'émargement et à l'affichage. Et, les cartes d'électeurs qui correspondent à ces listes sont en train d'être éditées. Je pense même que, concernant ces listes de base, au niveau des départements de la Sangha, la Likouala, le Niari, la Lékoumou et la Bouenza, elles sont déjà éditées, mais il reste le complément des listes révisées », a indiqué Martin Bissila.

« La DGAE nous a donné des informations sur le principe qui consiste à pourvoir en premier aux besoins des départements de la Likouala et la Cuvette, parce qu'ils sont éloignés de la ville capitale, et n'ont pas d'accès facile. Pour ces départements, nous allons anticiper le prépositionnement du matériel. Sous peu nous allons recevoir les commandes de nos matériels », a ajouté Martin Bissila.

Les équipes de la DGAE, la CNEI et le ministère de l'Intérieur ont également abordé, au cours de leur rencontre, la question de l'équipement en matériel électoral, des centres et départements du Congo.

Au sujet de ces opérations préélectorales, le rapporteur général de la CNEI, Martin Bissila, a fait savoir à la presse qu' « ils ont fait le point des opérations de révision des listes électorales. La collecte des données est entièrement achevée. Les données issues des différents registres d'addition, d'enregistrements et de modifications sont en cours de traitement au niveau de deux sites informatiques retenus à Pointe-Noire et à Brazzaville ».

Une séance de travail tripartite a réuni, le 03 Juin à Brazzaville, la Direction générale des affaires électorales (DGAE), la Commission nationale électorale indépendante (CNEI) et le ministère de l'Intérieur pour harmoniser leurs points de vue relatifs aux actes préparatoires des élections législatives et locales.

