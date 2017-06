Angola: La Justice espère voir la Loi sur le Blanchiment d'Argent dans l'Ordre Juridique

Luanda — Le ministre angolais de la Justice et des Droits de l'Homme, Rui Jorge Carneiro Mangueira a estimé lundi à Luanda qu'il était nécessaire d'inscrire, dans l'ordre juridique national, des Lois sur les crimes liés au Blanchiment d'Argent.

Intervenant à l'ouverture d'une Conférence sur "La Bonne Gouvernance, Etat de Droit et de Politiques Criminelles" centrée sur l'administration et l'organisation de la Justice, le ministre a dit que la reforme de la Justice et de Droit, en cours dans le pays, impliquait une restructuration de l'organisation judiciaire, formation et recyclage des opérateurs et un pari dans la réfection des infrastructures physiques technologiques.

La garantie de l'Etat de droit suppose, a-t-il déclaré, l'affirmation effective des institutions juridiques et judiciaires sous le prisme des paramètres de qualité, d'exemption et d'efficience, sans porter atteinte au fonctionnement du système formel et d'autres moyens de résolution extrajudiciaire de conflits.

Le ministre a néanmoins affirmé que la réalisation des objectifs définis dans les Textes officiels requière l'échange d'expériences et une coopération permanente entre acteurs de divers systèmes juridiques, et une suivie rigoureuse de l'impact légal, économique et social des reformes mises en place.

Rui Mangueira a fait savoir qu'en ce qui concerne la question de coopération régionale des pays de langue officielle portugaise, "La Convention d'Assistance Judiciaire en matière pénale" était en vigueur entre Etats membres de la Communauté des Pays Lusophones, dont les procédures devraient être respectées par tous les Etats signataires.

La Conférence, à laquelle participent des spécialistes du secteur juridique et judiciaire d'Angola, du Brésil et du Portugal, se déroule dans le cadre du Projet d'Appui à la Consolidation de l'Etat de Droit au sein des PALOP et du Timor oriental (PACED), financé par l'Union Européenne et l'Institut Camoes, organisme auquel revient également la responsabilité de la mise en œuvre du projet.

Dans son mot de circonstance, l'ambassadeur du Portugal à Luanda, Caetano da Silva, a expliqué que l'objectif du PACED était de contribuer à la consolidation de l'Etat de Droit en Afrique lusophone et au Timor oriental, par le renforcement des capacités des pays concernés dans la prévention et dans la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et le crime organisé, notamment contre le trafic de stupéfiants.