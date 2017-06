Angola: L'Angolais Chico Banza parmi les buteurs du tournoi de Toulon

Luanda — Auteur de quatre buts, l'attaquant angolais Chico Banza partage avec le Britannique George Hirst la liste des meilleurs buteurs de la 45e édition du tournoi international de football Toulon (France), qui se dispute depuis le 29 mai.

Chico Banza, qui évolue dans le Real Sambila, a marqué dans les matches de l'Angola contre le Japon (1-1) et Cuba (5-1).

Deux autres Angolais, à savoir, Rui et Vá sont également parmi les buteurs du tournoi, avec un but chacun, dans une longue liste qui met en évidence le Brésilien Gabriel Novais et les Ivoiriens Wilfried Gnooukouri, Jean Amani et Kader Yaya.

Les joueurs Ondrej Sasinka (République tchèque), Harvey Barnes et Taylor Crossdale (Angleterre) et Oliver Burke (Ecosse) ont inscrits deux buts chacun.

L'Angola termine la première phase du tournoi de Toulon, de moins de 20 ans, en deuxième position du groupe A, avec quatre points.

Les Angolais attendent leurs adversaires qui sortiront du groupe B ou C, qui jouent lundi et mardi pour la troisième et dernière journée de la phase initiale.