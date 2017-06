Ile Maurice: Gérard Uckoor - «Il faut détruire les panneaux d'amiante»

interview

À Cité Telfair et à Rose-Belle, les résidents se mobilisent. Ils réclament le remplacement des panneaux d'amiante de leurs maisons aux autorités. Le point avec Gérard Uckoor.

Pourquoi l'amiante est-il utilisé dans la construction ?

Beaucoup de bâtiments, dont des ministères et des maisons, ont été construits en utilisant l'amiante. C'est un matériau léger, facile à manier et doté d'une bonne isolation. Dans les années 1960, l'amiante était prisé car il résiste à la chaleur. Il était aussi employé pour créer des séparations des pièces dans les maisons.

Qu'est-ce qui a changé au fil des années ?

Des recherches scientifiques ont démontré que l'amiante représente un danger pour la santé. Avec la technologie, tout est davantage structuré. Avant, le choix était limité. Aujourd'hui, la tôle profilage, le bois et d'autres matériaux ont remplacé cette matière à risque. On ne l'utilise plus. Elle est interdite sur le marché local car elle provoque des maladies. L'amiante contient des produits chimiques nocifs. De plus, en tant qu'entrepreneur, si nous ne sommes pas bien équipés, nous nous y exposons également.

Comment remédier à cette situation ?

Il faut impérativement enlever les panneaux d'amiante des maisons. Certaines personnes le font individuellement. C'est dangereux si on ne s'équipe pas comme il faut. Et même quand on les ôte des habitations, il ne faut pas les laisser traîner. Il faut les détruire ou les isoler car la poussière qui s'en dégage nuit à la santé humaine. Comme solution, il faudrait aussi réaliser une étude pour montrer comment se protéger en manipulant ce matériau.