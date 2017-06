Ile Maurice: Sortie des classes - Une grand-mère aide sa petite-fille à malmener une collégienne

Une prise de bec entre élèves qui vire à l'agression physique. Le jeudi 1er juin, à la sortie des classes d'un collège de la capitale, une adolescente de 14 ans a été brutalisée par une de ses «camarades», plus jeune qu'elle. L'agresseur aurait été aidé dans sa tâche par nulle autre que sa grand-mère.

La victime, qui souffre d'épilepsie, a reçu des soins à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo avant de regagner son domicile. «Ma fille a été traumatisée par cette mésaventure. L'incident s'est passé près de son école», explique la maman de l'adolescente, encore sous le choc de cette agression. Elle dit craindre à présent pour la sécurité de sa fille d'autant plus que cette dernière a l'habitude de se rendre seule à l'école. Le présumé agresseur serait une élève de Form II, selon la mère. «Mo tifi pli gran ki li. Lot tifi-la dan Form II. Bann zélev na pli éna respé pou pli gran ki zot aster. Ek granmer-la osi donn koudmé pou bat enn zanfan», se lamente-t-elle.

Jeune épileptique

La maman confie qu'un peu plus tôt à l'école, la jeune collégienne aurait menacé sa fille mais que cette dernière n'en aurait pas fait grand cas. Elle ne savait pas que la jeune fille allait mettre ses menaces à exécution. «Li dir mo tifi 'taler to pou koné ar moi'. Mo tifi pann pran sa kont é vrémem kouma mo tifi sorti lékol zot inn vey li kot laport an déor. Mo tifi épileptik. Ti kapav ariv li kitsoz grav», poursuit la maman. «Je ne sais pas quel est réellement le problème entre les deux mais la grand-mère aurait pu m'en parler au lieu d'aider à agresser ma fille», poursuit-elle.

La collégienne de 14 ans et sa mère ont porté plainte au poste de police de Pope-Hennessy, vendredi. Dans sa déposition, la victime raconte aux enquêteurs que l'élève de Form II se serait approchée d'elle et l'aurait frappée avec son cahier de dessin avant de lui asséner plusieurs coups de poing. La grand-mère de l'adolescente l'aurait, elle, tirée par les cheveux et lui aurait donné des coups à la tête avant de la pousser sur l'asphalte. L'enquête policière se poursuit.