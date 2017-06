Tunisie: Dr Béchir Jabbès - «Jeûner et/ou jouer : la quadrature du cercle»

On signalera, par ailleurs que les effectifs de cette année accusent une baisse par rapport à la session… Plus »

Les faits leur ont donné raison, et ils se sont qualifiés en phase finale devant l'incrédulité de leur entraîneur. «C'est vrai que le psychologique a fini par l'emporter sur le physique», a-t-il reconnu. Les frères Hassan ont simplement remercié Dieu d'avoir décuplé leurs forces devant des impies et des incroyants».

Et ils y réussissent, à l'instar de ce qui a été vécu par la sélection égyptienne coachée par un certain Ruud Krol. Ce dernier, en 1996, comme beaucoup d'autres entraîneurs à l'époque qui interdisaient à leurs joueurs en situation de jeûne de prendre part à la compétition, a cru bon de leur expliquer l'importance du tournoi auquel ils vont prendre part, pour eux-mêmes en tant que joueurs, leurs supporters et surtout pour l'image de leur cher pays, l'Egypte.

C'est au médecin du club et au nutritionniste de piloter ce genre de situation en arrondissant les angles des exigences des recherches scientifiques relatives à la thématique «sport et Ramadan».

Il suffit d'observer quelques règles relatives à l'hygiène de vie, à la saine nutrition, à l'hydratation convenable au moment de la rupture du jeûne et au cours du dernier repas du shour précédant immédiatement la pratique de l'abstinence sexuelle, alimentaire et autres.

«Le psychologique l'a emporté sur le physique». «Les Benzema, Ribéry et Pogba, Nasri, Ozil et Khedhira, joueurs musulmans de très haut niveau parmi tant d'autres, participent régulièrement pendant les mois de Ramadan avec leurs clubs ou leurs équipes nationales, tout en pratiquant le jeûne pour la plupart sans rencontrer de difficultés particulières en rapport avec le jeûne.

