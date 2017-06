Congo-Kinshasa: Violences dans le Kasaï - Clément Kanku nie toute responsabilité

Clément Kanku plaide pour une enquête internationale indépendante, se dit enfin en insécurité depuis la publication de l'article du New York Times, et dit avoir demandé à son avocat de porter plainte contre le quotidien américain.

Clément Kanku estime avoir été « livré en pâture » à l'opinion publique. Il conteste l'authenticité de l'enregistrement qui le met en cause, parle d'« élément manipulés » et de « retranscription falsifiée » à des fins « inavouées ».

Il accuse la justice congolaise de l'avoir empêché de tenir une conférence de presse et s'explique donc dans une longue interview accordé au quotidien La Libre Belgique. Clément Kanku, député, ancien ministre, est sous le coup d'une enquête ouverte par le procureur de la République, après que le New York Times a révélé il y a 15 jours l'existence d'un enregistrement audio sur sa possible responsabilité dans les violences qui agitent le Kasaï. En réponse, l'élu nie toute responsabilité, parle de «manipulation» et pointe en revanche du doigt l'ex-ministre de l'Intérieur Evariste Boshab.

