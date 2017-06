Ile Maurice: Prêt de Rs 1 million/ Kedar Chapekar - «Je me tiens à la disposition de la police»

«Extrêmement déçu. Trahi. Dégoûté.» Ce sont les sentiments qui animent Kedar Chapekar, Chief Executive Officer de Garware Infra Projects Ltd, une filiale de la Garware Building Contracting LLC de Dubaï. Interrogé hier au sujet d'un article publié la veille par notre confrère Sunday Times, qui allègue que le vice-Premier ministre et ministre du Logement et des terres lui a demandé un prêt de Rs 1 million, l'homme d'affaires indien campe sur ses positions. Il maintient que tout ce qui a été écrit dans ce journal est vrai et se dit prêt à le déclarer à la police, si nécessaire.

«Je ne peux vous en dire plus et je ne compte rien faire d'autre après la parution de cet article, mais ce que je peux dire, c'est que je suis un homme qui a été trahi et volé. Je suis extrêmement déçu.» L'homme explique qu'en 2015, son entreprise était intéressée à construire 10 000 low-cost houses. «D'autant plus, ajoute-t-il, que l'Inde a des relations spéciales et surtout familiales avec Maurice.»

Aujourd'hui, dit-il, il «n'a plus envie de mettre les pieds à Maurice». D'ailleurs, précise-t-il, il est un homme d'affaires «très occupé» et a beaucoup de choses à faire en ce moment.

Mais est-il pour autant disposé à fournir des détails supplémentaires à la police, surtout après la plainte déposée par un proche de Showkutally Soodhun contre le journal ? L'homme marque un temps d'arrêt, et c'est sur un ton interloqué qu'il lâche :«Mais je suis la victime dans cette affaire, après une telle trahison.» Puis, il se reprend et ajoute qu'il «se tient effectivement à la disposition de la police. Oui, je dirai la même chose que ce que j'ai raconté à votre confrère».

Raffick Goolfee porte plainte contre le ministre Soodhun

Raffick Goolfee a fait une déposition contre Showkutally Soodhun à l'ICAC hier matin. Sollicité, il a déclaré qu'à la suite de la parution de cet article, il a fait son «devoir de citoyen» en réclamant l'ouverture d'une enquête sur cette affaire. «Je lance un appel au Premier ministre, pour qu'il demande à Showkutally Soodhun de 'step down' en attendant la fin de cette enquête menée par l'ICAC. Il peut en effet y avoir conflit d'intérêts si le vice-Premier ministre reste en poste.»

«J'ai des preuves», dit la rédactrice en chef de «Sunday Times»

Zahirah Radha, rédactrice en chef de «Sunday Times», était dans l'attente d'une visite policière pendant toute la journée d'hier. Interrogée, elle indique avoir appris qu'«un proche du vice-Premier ministre est allé faire une déposition à la suite de cet article. Je suis disposée à donner tous les renseignements à la police d'autant que j'ai des preuves de ce que raconte cet homme d'affaires indien».