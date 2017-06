A 27 ans sonnés, ce n'est que le corps inerte de Pousseu Jean Dedieux qui a été admis à la morgue de l'hôpital de district de Bangangté, ce mardi 30 mai 2017. La famille en veut au commissaire Som Mbende. Peut-être pour rien ?

Dans la maison de ses parents, sise au quartier 1, c'est le recueillement. La consternation est l'attitude la mieux partagée. L'on peut lire sur les visages, l'émoi et la tristesse totale. En attendant d'informer toute la famille, ceux sur place se penchent déjà sur les préparatifs des cérémoniales d'obsèques qui se dérouleront d'ici le 15 juin 2017, sauf changement de dernière minute.

Quant au commissaire Som Mbende, son destin se joue entre les enquêtes judiciaires et d'éventuelles représailles populaires. Mais le mis en cause affiche une sérénité incomparable.

L'un des frères ainé du défunt, membre d'une fratrie de 50 enfants rencontré ce 1e juin 2017, raconte qu'ils se sont rendus au parquet de Bangangté ce 31 mai 2017, à l'effet d'être fixés sur la suite de la procédure d'obtention intégrale du corps de leur frère après rapport de l'autopsie. « Le procureur nous a rassurés que justice sera faite », dixit le frère du défunt. Dans la même veine, que les enquêtes seront menées par la police judiciaire de Bafoussam, en espérant qu'au terme, les responsabilités seront établies. Pour l'heure, la famille s'est activée à formuler une série de plaintes, entre autres contre le commissaire de sécurité publique de Bangangté et contre le gérant de « Terminus » bar.

In extremis

Il a fallu le doigté administratif du Préfet du Ndé et la dextérité du procureur de la République pour calmer la famille gonflée à bloc. Ceci après avoir réussi à repousser hors de l'enceinte de l'hôpital, les populations en colère et sorties comme des essaims d'abeille. Le préfet du Ndé et le procureur de la République accompagnés des Forces de Maintien de l'Ordre, sont arrivés à l'hôpital mardi au soir quand les populations en furie voulaient en découdre avec le commissaire.

Claustré dans une salle de l'hôpital de district de Bangangté, Som Mbende, Commissaire de sécurité publique de la ville du même nom, accusé d'avoir été à l'origine de la mort du jeune, n'a pas eu le temps de s'expliquer sur ce qui s'est exactement passé. Pourtant... il aurait sa part de vérité sur faits qui lui sont à tort ou à raison reprochés. Il s'est échappé quand cailloux et gourdins fusaient de toute part...

Les amis de Pousseu Jean, surnommé « Patou » rencontrés à l'hôpital, témoignent que « le commissaire de sécurité publique est venu trouver la victime agonisante dans le bar appelé « Terminus », sis derrière la tribune place des fêtes de Bangangté », après une chaude altercation entre lui, les stripteaseuses et les « boys » recrutés pour danser au bar. Couché, grièvement blessé et à bout de force, Patou n'a pas bénéficié du geste qui sauve. « Au lieu de le conduire directement à l'hôpital, il a choisi de l'amener au commissariat. Ce n'est qu'autour de 12 heures qu'il a décidé d'aller le jeter à l'hôpital. Voulant intensifier ses soins, nous avons supplié le commissaire de le laisser, et que nous l'amenions aux Cliniques universitaires des montagnes ou à Bafoussam. Il a plutôt pris deux de mes frères et les a conduits au commissariat. Je lui ai dit qu'il pouvait tirer sur moi, que pour rien au monde, je ne pouvais le suivre. Je suis allé chercher de l'eau pour nettoyer le sang dans lequel mon frère baignait. Il a respiré deux fois en vomissant du sang, la troisième fois, il rendait l'âme ».

Mémoire

Avant d'être repoussées de l'hôpital par les Forces de Maintien de l'Ordre, les populations désarçonnées et complètement désabusées, ont promis la mort au commissaire. « C'est exactement de la même manière que le 31 décembre 2016, un jeune mécanicien avait trouvé la mort dans l'enceinte de la foire organisée par la mairie de Bangangté, après avoir été frappé sévèrement par un élément de Som Mbende, par ailleurs garde du corps de Célestine Ketcha Courtés, maire de Bangangté », rappelle un jeune de la ville, témoin du drame. Et de continuer « ce dernier avait repris du service auprès de Mme le maire après plusieurs semaines ayant porté disparu. L'on en parle même plus. Nous sommes en insécurité à Bangangté. La mort peut arriver à tout moment. C'est ceux sensés nous protéger qui nous tuent... nous ne savons même plus à quel saint nous vouer».

Au moment où nous quittions les lieux mardi autour de 23 heures, le commissaire de sécurité publique de Bangangté, était toujours attendu par la famille du défunt.

Jointes au téléphone autour de minuit, les sources proches de la préfecture du Ndé, nous ont renseignées que le commissaire a été libéré sain et sauf. Les stripteaseuses et « les boys » conduits au commissariat le jour du décès du jeune Patou, ne sont plus à Bangangté. Le gérant du bar est libre de ses mouvements. D'aucuns pensent que la ville sera désormais calme, car Patou était reconnu « agresseur et semeur de terreur », toute chose à vérifier. Le bar restera fermé jusqu'à nouvel ordre. La cité de Bangangté quant à elle, s'assimile à une ville fantôme. Il faut s'attendre à des lendemains qui chantent.