Congo-Kinshasa: 30 juin 2017 - Fête ou méditation ?

Vendredi 30 juin prochain, la RD. Congo totalise 57 ans depuis que son indépendance avait été proclamée par le Roi des Belges. Ce jour-là, en effet, les congolais sont habitués à fêter.

Et, généralement, des manifestations pompeuses ont toujours été organisées à travers le pays. Question. Est-ce que cette fois-ci, cette même tradition sera respectée, au regard de pesanteurs liées notamment, à la modicité des moyens et à la recrudescence de l'insécurité en RD. Congo ? Difficile à dire. D'où, certains parmi ceux qui pensent que si la priorité devrait être accordée à l'organisation des élections, en dépit, évidemment, de toutes les incertitudes qui les entourent, le gouvernement Bruno Tshibala ferait mieux de ne pas engager le Trésor Public sur la voie des dépenses biscornues. Autant garder le peu que l'on puisse avoir, pour aller à l'essentiel, vers fin décembre 2017. Ce n'est jusqu'ici, qu'un petit conseil allant dans le sens de méditer, plutôt, que de fêter. Que faire, alors ? Réfléchissez-y ! Mais, dans tous les cas, c'est à prendre ou à laisser. Souveraineté oblige !

A six mois de la fin de l'année 2017, plusieurs idées rivalisent d'ardeur sur l'agora politique. Si les uns, ceux de la Majorité ne jurent que sur les élections, les autres, ceux de l'aile dure du Rassemblement, n'y voient, par contre, que de nouvelles manœuvres en vue d'un nouveau glissement dans le glissement.

Les deux camps qui, depuis le début de cette année, ont raté de se colmater à la faveur de l'Accord, pourtant, discuté, conclu et signé sous la barbe des Evêques, le 31 décembre 2016, au Centre Interdiocésain, se promettent l'enfer. Ils appartiennent à deux mondes et se regardent comme des chiens de faïences. La Majorité croit, dur comme fer, que l'heure a sonné d'emboucher les trompettes sur les élections alors qu'au fond, elle sait pertinemment bien que beaucoup de préalables ne sont pas encore réunis.

Allusion faite, ici, à l'absence des lois essentielles dont la loi électorale qu'il fallait réviser et à la loi portant répartition des sièges. Mais également, à cette affaire d'insécurité avec sa cohorte d'effets pervers sur le processus électoral, qui n'est toujours pas vaincue. Et, ce n'est pas. A ceci, il faut aussi ajouter le manque de moyens et les impératifs des temps, devenus incompressibles.

Dans un tel contexte où les jours avancent à pas de géant, comment convaincre les congolais sur les chances de la tenue des élections, alors que les dispositifs nécessaires sont hors de portée de la CENI qui n'a même pas encore publié le calendrier.

Vacances

Le 15 juin, le Parlement, lui-même, coincé par le facteur temps est, plutôt, accroché au budget qui, apparemment, sera voté à la hussarde. Et, pour finaliser la deuxième loi, celle portant répartition des sièges, la CENI, en l'absence du recensement dont l'exigence de ses données avait été rejetée, lors de l'examen de la loi électorale, suivi des manifestations sanglantes en janvier 2015, seul le fichier électoral promis par Nangaa et sa CENI, pour fin juillet 2017, pourrait déterminer le nombre de sièges.

Or, si le Parlement est en vacances, il va falloir attendre la session de septembre 2017, pour y revenir. A moins que par un effet de rebrousse-poil, la Majorité, humectée dans une nouvelle stratégie centrée sur les élections, accepte de s'engager sur une session extraordinaire, si coûteuse soit-elle. Ce qui, selon toute vraisemblance, serait une illusion, sauf si le sursaut patriotique venait à en gagner quelques esprits. Chose rare ! D'où, le doute.

Au Rassemblement, l'on jure sur les élections. Mais, avec la CENI, dans sa configuration actuelle. L'Accord du 31 décembre 2016, rappelle-t-on, avait fixé la tenue des élections à fin décembre 2017. Il avait prévu, par exemple, la restructuration partielle de la CENI et du CSAC. Cet Accord prévoyait l'évaluation tripartite entre le gouvernement, la CENI et le CNSA, pour voir si oui ou non les élections étaient encore faisables, conformément au timing fixé. Ce même Accord parlait aussi de 12 mois de transition et la gestion concertée de la transition. Bien d'autres dispositions prévoyaient, par ailleurs, la décrispation politique. C'est de rappeler la problématique de la relation des figures emblématiques de l'Opposition dont certaines, nonobstant l'évasion survenue, le 17 mai dernier, à Makala, continuent à y croupir sous contrôle de leur geôlier.

Conclave

Sans nul doute que le Conclave prévu cette semaine au Rassemblement, à Limete, aux abords du 8, 9 ou 10 juin, dates encore officieuses mais qui, heureusement, rappellent l'épopée de Genval, avec Tshisekedi wa Mulumba, avant qu'il ne casse la pipe, le 1er février 2017 à la Clinique Sainte Elisabeth, à Bruxelles et dont le corps n'a même pas encore été rapatrié et enseveli. D'ailleurs, les deux camps, faut-il le dire, se menacent et s'entredéchirent autour de procédures et des voies permettant d'en finir avec ses obsèques ayant pris, depuis bientôt cinq mois, une tournure aux allures d'un duel aux biceps.

Les derniers incidents enregistrés à l'Udps, au mois d'avril dernier, n'étaient pas de nature à loger les combattants et les éléments de la police à la même enseigne.

Sous cette fièvre à la tension latente ou voilée, faut-il défiler, le 30 juin 2017 ? Est-il, vraiment, prudent d'organiser des marches, alors qu'on en a interdit d'autres, initiées par l'Opposition ? Dilemme.