Congo-Kinshasa/Botswana: En prévision du match contre le Congo - Les Léopards battent les Zèbres du Botswana en amical 2-0 !

Par ailleurs, il y a lieu de noter que l'attaquant de Fc Séville, Cédric Bakambu a rejoint la sélection hier lundi 5 juin, de même que Yannick Bangal et Glody Ngonda qui étaient avec l'entraineur dans Vclub. Mantampi Vumi Ley et Djo Issama Mpeko seraient toujours attendus. Ils pourront joindre l'équipe seulement à l'arrivée à Kinshasa.

Qu'à cela ne tienne, Zahera Mwiny a tenu le coup du début jusqu'à la fin. Il a aligné Joël Kiasumbwa dans les perches, Jordan Ikoko, Chancel Mbemba, Gabriel Zakuani et Christian Luyindama en défense. Au milieu de terrain, il a fait confiance à Merveille Bope, Remy Mulumba et le nouveau Ngbakoto. Enfin, le trio Firmin Mubele, Benik Afobe et Jonathan Bolingi Mpangi en attaque. Zahera a donc monté une équipe de 4-3-3. La première période s'est soldée par un score vierge (0-0). Ce n'est qu'à la reprise que les Léopards ont marqué deux buts coup sur coup, d'abord à la 59ème minute par Benik Afobe et à la 61ème minute par le Ngbakoto. Et, la partie a été donc scellée.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.