Congo-Kinshasa: CNPR - Vale Manga reconduit avec un comité remanié

Vale Manga estime que son bilan à mi-parcours indique que la CNPR a réalisé et publié beaucoup de recherches en matière de sécurité routière, en l'occurrence la mise sur pied à l'aide du partenariat avec l'ONG WITECH du Robot roulage intelligent où la CNPR a incorporé la minuterie pour la régulation du trafic routier. Au-delà de cette innovation, il a été dévoilé à l'assistance la toute nouvelle trouvaille du CNPR. Il s'agit de la mise au point d'un gilet de sécurité routière qui indique, à l'aide des LEDs, les feux de signalisation pour mieux indiquer aux chauffeurs la manière d'aborder la route. Cela, martelait Vale Manga, pourra diminuer sensiblement le taux d'accidents et des morts suite aux incidents de la route. "Il est temps de travailler pour l'intérêt général de la République ", a-t-il conclu.

Absent, le Vice-Premier Ministre, Ministre des Transports et Voies de communication, José Makila Sumanda, s'est fait représenter par Jean-Pierre Lamba, le Secrétaire Général de son Ministère. "La circonstance qui nous réunit ce jour est, vous vous en doutez, l'installation du nouveau Comité Directeur de la Commission Nationale des Préventions Routières, conformément à l'Arrêté n°021/CAB/VPM/MIN/TVC/2017 DU 01 juin de son Excellence Monsieur le Vice-Premier Ministre,... de son Excellence José Makila ", a-t-il lancé dans son mot. Vale Manga a, pour sa part, exprimé son engagement à s'investir pour mettre le cap vers l'excellence avec le concours de son équipe afin que le CNPR s'acquitte valablement de ses missions régaliennes. Lesquelles ? A en croire son président, cet organe "âgé est un service technique spécialisé de l'Etat congolais qui a pour mission de Proposer au Gouvernement la politique de prévention et de sécurité routières dans le but de lutter contre les accidents routiers afin de sauvegarder les vies humaines sur les routes de la République et en vue d'assurer un bon transport routier ".

