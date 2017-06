Congo-Kinshasa: FIKIN - Matadi Nenga lance le Parti pour la Démocratie et pour la Justice !

C'est dans le vaste pavillon 22 de la Foire internationale de Kinshasa «Fikin», à Lemba-Kinshasa, qu'il y a eu, le dimanche 4 juin 2017, la cérémonie solennelle de lancement dans le microcosme politique congolais et africain de la formation politique dénommée "Parti pour la Démocratie et pour la Justice", PDJ en sigle, avec à la tête d'affiche l'Honorable Matadi Nenga Gamanda.

Sitôt lancé, des milliers des partisans ont envahi la salle pour adhérer au projet de société de ce parti, résumé en 5 chantiers notamment, la santé, l'éducation, l'emploi, le logement ainsi que le regard minutieux et le soutien aux enfants de la rue. Dans son allocution, le Président National du parti a indiqué que le PDJ prône l'unité pour bâtir la République démocratique du Congo, la démocratie, la justice et l'égalité. Son idéologie politique est axée sur le libéralisme politique et économique en vue de garantir l'exercice des libertés tant dans la vie civique qu'économique des congolais.

Désormais, il va falloir compter avec le PDJ dans le microcosme politique rd-congolais dont le Président National, l'Honorable Matadi Nenga, est bel et bien cette figure emblématique qui s'est battu pour desservir en eau et en électricité le peuple congolais. PDJ entend, avant tout, mener une lutte acharnée dans laquelle les congolais eux-mêmes prennent conscience de leur souffrance endurée pour reconstruire la nation avec un nouveau souffle. C'est ainsi que le slogan du parti dit : «ensemble, bâtissons le pays». Ces efforts de construction collective doit se faire sans aucune divergence.

Comprendre le PDJ

Il a, tout de même, indiqué 11 objectifs de ce nouveau-né dans l'arène politique congolaise. Entre autres, la promotion de la démocratie et d'un Etat de droit ; la promotion de la justice et de l'égalité dans la société ; l'établissement de relations équilibrées entre l'élite et la base ; la lutte contre les antivaleurs et la corruption sous toutes ses formes ; la lutte contre toutes les formes de discrimination ; la promotion de l'initiative privée nécessaire au développement économique; la répartition équitable et équilibrée des ressources nationales, l'éducation et la formation de la population en général, de la femme et de la jeunesse en particulier ; la lutte pour la préservation de l'unité nationale, de la paix sociale, de l'indépendance, de la souveraineté de la République et de l'intégrité du territoire national ; la protection de l'environnement et de la préservation des écosystèmes en vue de garantir l'épanouissement de l'homme, et de sa santé et de sa sécurité ; la lutte contre la pollution sous toutes ses formes par l'évacuation et la destruction des déchets, la protection de la faune et de la flore contre les prédateurs».