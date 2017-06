Congo-Kinshasa: Kikwit - L'Institut "Bana-Kamongo" organise une journée culturelle d'éveil de conscience des élèves

L'institut "Bana-Kamongo", un des établissements scolaires gérés par la Communauté baptiste du Congo ouest (CBCO) à Kikwit, province du Kwilu, vient d'organiser, le week-end dernier, une journée culturelle afin d'éveiller la conscience des élèves, de les inciter aux habitudes culturelles via des récitals des poèmes, des activités sportives, des initiatives et créativités.

L'institut a saisi cette opportunité pour célébrer également la fête de l'école pour marquer quasiment la fin de l'année scolaire 2016 - 2017. L'évènement s'est déroulé dans la concession de la paroisse de la CBCO Kikwit 3 dans la commune de Nzinda. Le chef du quartier Ndeke-Nzulu, David Mabaya, le coordinateur des écoles conventionnées protestantes (ECP - CBCO), Gaspard Kaleba et plusieurs autres invités de marque ont rehaussé de leurs présences la cérémonie. «Nous sentons que vous avez un grand souci pour l'avancement de cet école (... ) Existant depuis 2011, l'institut Bana-Kamono est une école qui organise quatre options (pédagogie générale, biologie-chimie, construction menuiserie) et tient à améliorer la qualité de l'enseignement. Cette amélioration passe également par les activités culturelles et sportives... Pour acquérir son indépendance, l'institut Bana-Kamongo a déjà acquis deux bâtiments. Nous espérons que l'année scolaire prochaine l'institut sera à moitié indépendant», a déclaré Hyppolite Ngyamba, préfet des études, dans son mot de circonstance tout en expliquant la façon dont les activités se déroulent dans cette institution scolaire. Le préfet a salué la qualité de la collaboration qui existe entre l'école et les parents d'élèves ; entre la direction et le corps enseignant etc. «L'institut Bana-Kamongo doit rayonner les années qui viennent.

Nous sollicitons les appuis des partenaires pour que cet établissement aille de l'avant à la culture de la recherche, des récitals des poèmes etc. Le pays a besoin de la qualité, nous poussons nos élèves», a-t-il martelé. Quant à eux, les élèves ont déclamé des poèmes en français et en anglais. D'autres se sont proposé d'exhiber des danses teintées du sport. Concernant les initiatives, les élèves de la sixième menuiserie ont présenté une étagère qu'ils ont fabriquée lors de la pratique professionnelle à l'occasion des examens d'Etat hors session. Cette œuvre a été confiée au Coordinateur des ECP/CBCO qui, à son tour, l'a remise au Pasteur responsable du district communautaire. De son côté, le pasteur Bazola Liévin, assistant CBCO Kikwit 3 a aussi éveillé la conscience des élèves, des enseignants et des invités par une prédication axée sur le "Jardin d'Eden", image pour symboliser l'abondance des biens et richesse dans la vie de l'être humain. «Si nous regardons le "Jardin d'Eden", nous constatons que c'est un milieu où coule le miel et l'abondance. Ce jardin signifie la "grâce", la "faveur". Retenez que l'institut Bana-Kamongo deviendra un "Jardin d'Eden», a-t-il prêché.