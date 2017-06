Congo-Kinshasa: Projet de budget 2017 - Gouvernement et Parlement engagés dans une course à la montre

Le Parlement ne dispose plus que de neuf jours pour boucler toutes les matières inscrites jusqu'au 15 juin, date de la clôture de la session en cours. Le Parlement dispose également de la même échéance pour doter le gouvernement d'un budget pour l'exercice 2017.

Actuellement, ce projet fait l'objet d'un toilettage au niveau de l'Écofin de l'Assemblée nationale, avant sa transmission au Sénat pour une seconde lecture. On craint, au finish, qu'il sorte du Parlement un budget voté à la va-vite. Juste pour plaire au Premier ministre Bruno Tshibala.

C'est le 15 juin prochain que le Parlement clôture la session ordinaire de mars. Contrairement aux us et coutumes, le Parlement a fait exception en inscrivant en cette session l'examen de la loi des finances pour l'exercice 2017. C'est à l'arraché que le Premier ministre Bruno Tshibala a pu boucler le projet qu'il a présenté la semaine dernière à l'Assemblée nationale.

Malgré toutes les critiques qu'il a essuyées aussi bien de la Majorité présidentielle que de l'Opposition, le Premier ministre Tshibala a finalement obtenu gain de cause en obtenant le quitus de la chambre basse du Parlement pour l'examen en commission économique et financière du projet de budget 2017. Entre-temps, le temps presse. Pour autant qu'après l'Assemblée nationale, le projet adopté en première lecture doit être débattu au Sénat.

Nombre d'observateurs s'inquiètent du temps relativement court accordé au Parlement pour examiner en profondeur ce projet de budget arrêté en équilibre des recettes et des dépenses à environ huit (8) milliards de dollars américains. Au-delà de trouver les moyens pour mobiliser dans les six prochains mois cette somme colossale, des critiques les plus acerbes ont nettement fustigé le caractère irréaliste de ce projet de loi des finances. Mais, dans l'entourage de Bruno Tshibala, on reste confiant. Le Premier ministre ne cache pas d'ailleurs son optimisme, convaincu qu'avec plus de rigueur dans la mobilisation des recettes et l'ordonnancement des dépenses, le gouvernement peut bien réaliser les objectifs qu'il s'est fixés dans le projet de budget 2017.

Un budget à la sauvette

Entre le gouvernement et le Parlement, c'est donc une véritable course à la montre qui est engagée. À compter de ce mardi 6 juin, il ne reste plus que neuf jours calendrier au Parlement pour doter l'État congolais d'un budget. On craint que le budget qui sortira du Parlement ne soit qu'un document protocolaire sans valeur intrinsèque. Et ces inquiétudes sont d'autant plus ravivées par l'ambiance dans laquelle l'Assemblée nationale analyse le projet de loi présenté par Bruno Tshibala. Une fois de plus, le temps devrait certainement faire défaut. La configuration du prochain budget de l'Etat en pâtira certainement. C'est une évidence.

Au niveau du gouvernement, on semble ne pas prendre en compte toutes ces évidences. En effet, l'essentiel pour le Premier ministre Tshibala, est de doter son gouvernement d'un budget - peu importe sa consistance. Bien sûr qu'au terme de la session parlementaire en cours, le gouvernement aura son budget. Mais, ce n'est pas pour autant que le problème sera résolu.

Face à un projet de budget jugé - à juste titre d'ailleurs - d'« irréaliste » et d'« antisocial », Tshibala s'est imposé un nouveau challenge. Il s'agit de convaincre ses détracteurs dans la mise en œuvre d'un budget où il a pleinement engagé sa responsabilité de chef du gouvernement. C'est au bout de six mois qu'on jugera de sa bonne foi. En attendant, le projet de budget 2017 fait l'objet de profonds arbitrages au niveau de l'Ecofin de l'Assemblée nationale. Après, ça sera le tour du Sénat qui, à coup sûr, sera bien obligé d'avaliser ce texte sans entrer en profondeur.

Tout compte fait, le projet de budget 2017 soumis au Parlement par le Premier ministre n'est ni plus ni moins qu'un chapelet de bonnes intentions dont les garanties de mise en œuvre sont extrêmement réduites.