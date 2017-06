Congo-Kinshasa: Fonction publique - Lancement du processus de sensibilisation à la retraite et titularisation des fonctionnaires

Les ministères des Finances, du Budget, du Plan, de la Fonction publique, du Portefeuille, de la Santé et les services publics DGRAD, DGI, DGDA et INS constituent le premier contingent des agents et fonctionnaires de l'État identifiés comme éligibles à la retraite.

Le ministre d'État en charge de la Fonction publique, le professeur Michel Bongongo Ikoli, a procédé, hier lundi 5 juin, au lancement officiel du processus de sensibilisation à la retraite et la titularisation des agents et fonctionnaires de l'État. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de réunion du cabinet du ministre, à Gombe.

« J'invite ainsi tous les acteurs que nous sommes à un engagement citoyen nécessaire pour offrir à nos concitoyens qui ont rendu de bons et loyaux services à la nation une retraite méritée et honorable sur base des opportunités offertes dans le cadre du Projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique », a déclaré le ministre.

Dans le cas d'espèce, il a indiqué qu'un premier contingent des agents et fonctionnaires de l'État identifiés éligibles à la retraite remplissant les conditions requises au regard de la nouvelle loi sur le statut, à la suite des opérations de fiabilisation des listes des éligibles dans les ministères et services, à savoir Finances, Budget, Plan, Fonction publique, Portefeuille, Santé, DGRAD, DGI, DGDA et INS.

Selon lui, cette démarche ciblant différents ministères et services comme pilotes va s'étendre progressivement à d'autres groupes des ministères.

Un délai de 7 jours

« Une équipe mixte du travail, composée particulièrement des secrétaires généraux et les partenaires du syndicat se penchera également sur la problématique de la titularisation et présentera, dans les prochains jours, des projets à la validation du Comité de pilotage de la réforme et modernisation de l'Administration publique », a fait savoir le ministre d'État en charge de la Fonction publique.

Ce processus de mise à la retraite bénéficiera de l'appui technique et financier du PRRAP avec l'assistance technique nécessaire de différents cabinets indépendants chargés d'appuyer le ministère de la Fonction publique à chaque étape de l'ensemble du processus de mise à la retraite.

Sous l'autorité du ministre de la Fonction publique, une commission interministérielle a été mise en place pour le suivi et la supervision technique et administrative du processus de mise à la retraite.

Dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État sur l'émergence de la RDC, le gouvernement d'union nationale mise sur le rôle essentiel et prépondérant de l'Administration publique.

À la suite du diagnostic établi en 2012, plusieurs facteurs ont été retenus comme obstacles à l'efficacité de l'Administration publique. C'est le cas, notamment, du vieillissement du personnel (avec plus de 245 000 agents et fonctionnaires de l'État éligibles à la retraite sur l'ensemble des 54 administrations que comptent l'Administration publique).

Dans ce contexte, le processus de mise à la retraite est l'une des principales questions qui préoccupent l'ensemble des acteurs intéressés par la réforme et la modernisation de l'Administration publique en RDC, à savoir les institutions de la République tant au niveau central que provincial, les agents et fonctionnaires eux-mêmes, les organisations syndicales des travailleurs du secteur public et les partenaires au développement.

Ainsi que l'a rappelé le ministre d'État en charge de la Fonction publique, l'importance des effectifs des agents éligibles à la retraite pour l'ensemble de l'Administration publique représente à la fois une contrainte financière et budgétaire importante pour l'État. Mais également un défi pour la gestion de la carrière des agents et fonctionnaires de l'État en termes de promotions et de recrutement, conformément aux exigences de la loi n°16/013 du 15 juillet 2016 portant Statut des agents de carrière des services publics de l'État.

D'après ce statut, le recrutement comme promotion ne se justifie que dans un contexte de disponibilité d'un poste budgétaire prévu. Cette disponibilité ne peut être constatée qu'en cas de décès, de mise à la retraite ou de création de nouvelles directions, notamment dans le cadre des structures standard.

Concerne tous les grades

La non-exécution de la politique de retraites sur plus d'une vingtaine d'années, par manque de moyens financiers nécessaires, a occasionné un stock de plus de 245 000 agents et fonctionnaires de l'État éligibles et un gel relatif presqu'automatique des promotions et recrutements pendant plusieurs années. Aussi, les récentes opérations de mise à la retraite dans certaines administrations au niveau central ont-elles occasionné de nombreux dysfonctionnements ayant conduit à des recours, à défaut d'une gestion transparente et participative du processus de mise à la retraite.

Pour répondre à ces défis, le gouvernement s'est engagé avec la Banque mondiale dans le cadre du PRRAP à définir un mécanisme efficace et transparente soutenu par des arrangements institutionnels, techniques et opérationnels nécessaires au regard des leçons apprises au cours des processus engagés dans le passé et, très récemment, dans le cadre de la mise à la retraite au niveau du ministère de l'Environnement et Développement durable.

C'est dans ce cadre qu'à la suite de la réunion interministérielle tenue hier lundi 5 juin, les ministres des administrations pilotes, à savoir Budget, Fonction publique, Finances, Plan et Portefeuille, dans le cadre du PRRAP et Santé publique dans le cadre du Projet de développement du secteur de la santé (PDSS), ont levé l'option du couplage stratégique et opérationnel du processus de mise à la retraite avec la titularisation de l'ensemble du personnel administratif.

« Nous avons été mandatés par le Premier ministre, pour que nous puissions procéder au lancement du processus de la mise à la retraite. Ce processus va commencer aujourd'hui (hier lundi 5 juin : NDLR). Les secrétaires généraux ont été instruits pour que les choses se fassent dans la plus grande transparence et en respectant les droits des uns et des autres. Le travail va se faire à la fin de cette semaine, donc dans 7 jours, nous allons nous retrouver ici avec les résultats de travail que les secrétaires généraux vont faire. En concret, la première étape c'est de revoir qui sont les éligibles à la retraite, leur situation administrative, qui sont à titulariser, à promouvoir. Nous avons décidé comme option, que la mise à la retraite va se faire concomitamment avec l'opération de titularisation et de la promotion des agents de l'État ».

À en croire le ministre d'État en charge du Plan, Bahati Lukwebo, « cette question de titularisation concerne tous les agents et fonctionnaires de l'État, tous les grades confondus, secrétaires généraux, directeurs jusqu'aux grades les plus bas. À la fin de cette opération de titularisation, on pourra alors dégager les effectifs éligibles à la retraite. Et lorsque ces effectifs sont dégagés, on pourra enfin avoir une idée sur les impacts financiers ».