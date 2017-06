Congo-Kinshasa: Un revers de plus !

Après avoir tenté de modifier la Constitution qui a abouti aux odieux assassinats de paisibles citoyens les 19 et 20 septembre 2016 à Kinshasa au motif que ces derniers réclamaient la tenue des élections présidentielle et législatives conformément aux prescrits de la Constitution en vigueur dans le pays, le camp présidentiel a aussi échoué dans sa tentative d'accorder un troisième mandat à l'actuel chef de l'État.

Il n'est un secret pour personne que le pouvoir s'évertue à violer constamment et avec préméditation la Constitution afin de continuer à régenter ce pays. La multiplication des manœuvres dilatoires a d'ailleurs conduit au désamour déjà manifeste entre la communauté internationale et le régime de Kinshasa. Cela avec les mesures qui frappent certaines personnalités proches du pouvoir accusées de tordre le cou à la démocratie en empêchant le déroulement normal du processus électoral.

Ce qui est drôle et qui a amené le député Lokondo, pourtant étiqueté Majorité présidentielle (MP), à dénoncer le vice de procédure, c'est le fait que le 1er ministre, qui devait saisir le bureau de l'assemblée nationale, n'était même pas au courant de ce projet de loi. Et c'est fait à dessein.

En effet, le camp présidentiel s'investit dans des démarches diaboliques tendant à gagner du temps et à fabriquer des faux-fuyants pour trouver des raisons de prolonger le bail de son autorité morale à la tête du pays. Pour cela, il cherche à réduire le nombre de juges de la Cour constitutionnelle de neuf à cinq. Ce qui impliquerait la réduction du quorum des sièges de six à trois. Car il suffit que trois juges soient du côté du pouvoir pour que la décision soit en sa faveur.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.